Бывший президент ФИФА Зепп Блаттер поддержал призывы к болельщикам “держаться подальше” от чемпионата мира 2026 года, который примут США, Канада и Мексика. Причиной является политика главы Белого дома Дональда Трампа и его администрации.

Блаттер в соцсети X поддержал заявление адвоката по вопросам борьбы с коррупцией Марка Пита и его высказывания в интервью швейцарской газете Der Bund.

Блаттер призывает к бойкоту ЧМ-2026

В своем интервью Пит призвал болельщиков «держаться подальше от США». Он заявил, что по телевизору футбольные матчи будет видно лучше все равно.

– А по прибытии болельщики должны быть готовы к тому, что если они не понравятся чиновникам, их сразу же посадят на ближайший рейс домой. Если повезет, – заявил он.

В своем посте в X Блаттер процитировал Пита и добавил:

– Я думаю, что Марк Пит прав, ставя под сомнение этот чемпионат мира, – заявил экс-президент ФИФА.

США совместно с Канадой и Мексикой примут чемпионат мира по футболу, который продлится с 11 июня по 19 июля.

Беспокойство международного футбольного сообщества по поводу США связано с позицией Трампа в отношении Гренландии, запретом на въезд и агрессивными действиями в отношении мигрантов и протестующих против иммиграционного законодательства в американских городах, в частности в Миннеаполисе.

Один из вице-президентов Немецкой футбольной федерации Оке Гетлих в интервью газете Hamburger Morgenpost на прошлой неделе заявил, что пришло время серьезно рассмотреть возможность бойкота ЧМ.

Две недели назад администрация Трампа фактически закрыла въезд в страну гражданам Сенегала и Кот-д’Ивуара, сборные которых отобрались на ЧМ. Также болельщики из Ирана и Гаити, сборные которых квалифицировались на турнир, не смогут въехать в Соединенные Штаты.

Ранее ЧМ-2026 критиковали из-за цен на билеты, поскольку спрос и использование динамического ценообразования привели к тому, что цена билета категории 1 на финал, который состоится 19 июля на стадионе МетЛайф, была установлена на уровне $8 680.

