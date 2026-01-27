Колишній президент ФІФА Зепп Блаттер підтримав заклики до вболівальників “триматися подалі” від чемпіонату світу 2026 року, який прийматимуть США, Канада та Мексика. Причиною є політика глави Білого дому Дональда Трампа та його адміністрації.

Блаттер у соцмережі X підтримав заяву адвоката з питань боротьби з корупцією Марка Піта та його висловлювання в інтерв’ю швейцарській газеті Der Bund.

Блаттер закликає до бойкоту ЧС-2026

У своєму інтерв’ю Піт закликав вболівальників “триматися подалі від США”. Він заявив, що по телевізору футбольні матчі буде видно краще все одно.

– А після прибуття вболівальники повинні бути готові до того, що якщо вони не сподобаються чиновникам, їх відразу ж посадять на найближчий рейс додому. Якщо пощастить, – заявив він.

У своєму дописі в X Блаттер процитував Піта і додав:

– Я думаю, що Марк Піт має рацію, ставлячи під сумнів цей чемпіонат світу, – заявив експрезидент ФІФА.

США спільно з Канадою та Мексикою приймуть чемпіонат світу з футболу, який триватиме з 11 червня до 19 липня.

Занепокоєння міжнародної футбольної спільноти щодо США пов’язане з позицією Трампа щодо Гренландії, забороною на в’їзд і агресивними діями щодо мігрантів та протестувальників проти імміграційного законодавства в американських містах, зокрема в Міннеаполісі.

Один із віцепрезидентів Німецької футбольної федерації Оке Гетліх в інтерв’ю газеті Hamburger Morgenpost минулого тижня заявив, що настав час серйозно розглянути можливість бойкоту ЧС.

Два тижні тому адміністрація Трампа фактично закрила в’їзд до країни громадянам Сенегалу та Кот-д’Івуару, збірні яких відібралися на ЧС. Також вболівальники з Ірану та Гаїті, збірні яких кваліфікувалися на турінр, не зможуть в’їхати до Сполучених Штатів.

Раніше ЧС-2026 критикували через ціни на квитки, оскільки попит і використання динамічного ціноутворення призвели до того, що ціна квитка категорії 1 на фінал, який відбудеться 19 липня на стадіоні МетЛайф, була встановлена на рівні $8 680.

