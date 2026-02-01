Александр Зинченко перешел в нидерландский Аякс: что известно
- Александр Зинченко официально перешел из лондонского Арсенала в нидерландский Аякс, подписав контракт до конца сезона 2025/2026.
- Сумма трансфера за опытного левого защитника составила около €1,5 млн, а дебют украинца за новый клуб может состояться уже 8 февраля.
Украинский футболист Александр Зинченко перешел в нидерландский клуб Аякс.
Переход Зинченко в нидерландский Аякс
Об этом сам Александр Зинченко подтвердил в Instagram, отметив, что не может дождаться начала.
Футболист заключил контракт с нидерландским Аяксом до конца сезона. Отмечается, что краткосрочное соглашение истечет 30 июня 2026 года.
Пока не уточняется, какая именно сумма трансфера. Однако журналист Фабрицио Романо утверждает, что в Арсенале получат за переход Зинченко около €1,5 млн.
По информации СМИ, нидерландский клуб Аякс обсуждал возможность аренды Зинченко до конца сезона. Но трансфер осуществили на полноценной основе. Утверждается, что Аякс был заинтересован в выкупе контракта Зинченко после завершения нынешнего сезона.
– С Александром мы подписали опытного игрока, который сразу улучшит качество в борьбе за Лигу чемпионов. Он тактически сильный левый защитник, добавляет стабильности в обороне и идеально подходит к нашему стилю игры, – заявил директор Аякса по вопросам футбола Марейн Букер.
Как отмечается, Александр Зинченко может дебютировать за новую команду в воскресенье, 8 февраля, когда Аякс в чемпионате будет играть с футбольным клубом АЗ Алкмар.