Олександр Зінченко перейшов у нідерландський Аякс: що відомо
- Олександр Зінченко офіційно перейшов з лондонського Арсеналу до нідерландського Аякса, підписавши контракт до кінця сезону 2025/2026.
- Сума трансферу за досвідченого лівого захисника склала близько €1,5 млн, а дебют українця за новий клуб може відбутися вже 8 лютого.
Український футболіст Олександр Зінченко перейшов до нідерландського клубу Аякс.
Перехід Зінченка до нідерландського Аякса
Про це сам Олександр Зінченко підтвердив в Instagram, зазначивши, що не може дочекатися початку.
Футболіст уклав контракт з нідерландським Аяксом до кінця сезону. Зазначається, що короткострокова угода спливатиме 30 червня 2026 року.
Наразі не уточнюється, яка саме сума трансферу. Проте журналіст Фабріціо Романо стверджує, що в Арсеналі отримають за перехід Зінченка близько €1,5 млн.
За інформацією ЗМІ, нідерландський клуб Аякс обговорював можливість оренди Зінченка до кінця сезону. Але трансфер здійснили на повноцінній основі. Стверджується, що Аякс був зацікавлений у викупі контракту Зінченка після завершення нинішнього сезону.
– З Олександром ми підписали досвідченого гравця, який одразу покращить якість в боротьбі за Лігу чемпіонів. Він тактично сильний лівий захисник, додає стабільності в обороні та ідеально пасує до нашого стилю гри, – заявив директор Аякса з питань футболу Марейн Букер.
Як зазначається, Олександр Зінченко може дебютувати за нову команду в неділю, 8 лютого, коли Аякс у чемпіонаті гратиме з футбольним клубом АЗ Алкмар.