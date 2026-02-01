Український футболіст Олександр Зінченко перейшов до нідерландського клубу Аякс.

Перехід Зінченка до нідерландського Аякса

Про це сам Олександр Зінченко підтвердив в Instagram, зазначивши, що не може дочекатися початку.

Футболіст уклав контракт з нідерландським Аяксом до кінця сезону. Зазначається, що короткострокова угода спливатиме 30 червня 2026 року.

Наразі не уточнюється, яка саме сума трансферу. Проте журналіст Фабріціо Романо стверджує, що в Арсеналі отримають за перехід Зінченка близько €1,5 млн.

За інформацією ЗМІ, нідерландський клуб Аякс обговорював можливість оренди Зінченка до кінця сезону. Але трансфер здійснили на повноцінній основі. Стверджується, що Аякс був зацікавлений у викупі контракту Зінченка після завершення нинішнього сезону.

– З Олександром ми підписали досвідченого гравця, який одразу покращить якість в боротьбі за Лігу чемпіонів. Він тактично сильний лівий захисник, додає стабільності в обороні та ідеально пасує до нашого стилю гри, – заявив директор Аякса з питань футболу Марейн Букер.

Як зазначається, Олександр Зінченко може дебютувати за нову команду в неділю, 8 лютого, коли Аякс у чемпіонаті гратиме з футбольним клубом АЗ Алкмар.

