Испанский теннисист Карлос Алькарас завоевал первый титул Australian Open-2026 в карьере, одолев в финале представителя Сербии Новака Джоковича в четырех сетах.

Алькарас впервые стал чемпионом Australian Open

Несмотря на физические проблемы и риск снятия из-за судорог, первая ракетка мира сумел одолеть Александра Зверева в полуфинале. В то же время Новак Джокович гарантировал себе место в финале, переиграв двукратного триумфатора Открытого чемпионата Австралии Янника Синнера.

Для теннисистов это был 11 поединок, перед этим Джокович и Алькарас одержали по пять побед.

Теннисисты уже встречались на Australian Open в 2025 году – тогда победу праздновал серб. Однако Алькарас отыгрался во время последнего поединка, где он выбил Джоковича на пути к своему чемпионству.

Сначала инициатива была на стороне Джоковича, который разгромил оппонента в стартовом сете — 6:2. Испанец быстро оправился и отыгрался во второй партии с аналогичным счетом благодаря раннему брейку.

В третьей части игры Алькарас дожал соперника (6:3), хотя реализовал сетпойнт только с пятой попытки. Финальная точка была поставлена в двенадцатом гейме четвертого сета, где реализованный матчпойнт принес Карлосу историческую победу.

Для 22-летнего испанца это первая победа в Мельбурне, которая дополнила его коллекцию титулов с Roland Garros (2024, 2025), US Open (2022, 2025) и Уимблдона (2023, 2024). Таким образом Алькарас превзошел рекорд Рафаэля Надаля, став самым молодым теннисистом, выигравшим все турниры Grand Slam.

