Бывший футболист Артем Милевский поздравил своего друга и экс-одноклубника из киевского Динамо Александра Алиева с днем рождения. Ему исполнился 41 год.

В социальной сети Instagram Милевский опубликовал раритетное совместное фото.

– Кентуха, с днем рождения тебя! Всегда большое удовольствие играть с тобой вместе. Здоровья и добра тебе и твоим детям, – написал Милевский в Instagram.

Свой пост бывший футболист дополнил раритетным фото с отдыха вместе с Алиевым, вероятно, еще во времена выступлений обоих за киевское Динамо.

Отметим, что Артем Милевский и Александр Алиев после ухода из киевского Динамо и окончания футбольной карьеры поддерживают тесные дружеские отношения, хотя несколько раз ссорились, вынося это на публику

Сейчас оба выступают за команду IGNIS в украинской Медиалиге.

Напомним, в августе стало известно, что Артем Милевский сделал предложение своей девушке. Любимая спортсмена показала в сториз фото, где на ее безымянном пальце видно кольцо. Также на кадре они держатся за руки.

