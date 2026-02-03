Милевский поздравил Алиева с 41-летием и поделился архивным фото
- Артем Милевский поздравил Александра Алиева с 41-летием, опубликовав теплый пост в соцсетях.
- К поздравлению экс-футболист добавил раритетное совместное фото со времен выступлений за киевское Динамо.
Бывший футболист Артем Милевский поздравил своего друга и экс-одноклубника из киевского Динамо Александра Алиева с днем рождения. Ему исполнился 41 год.
В социальной сети Instagram Милевский опубликовал раритетное совместное фото.
Милевский поздравил Алиева с днем рождения
– Кентуха, с днем рождения тебя! Всегда большое удовольствие играть с тобой вместе. Здоровья и добра тебе и твоим детям, – написал Милевский в Instagram.
Свой пост бывший футболист дополнил раритетным фото с отдыха вместе с Алиевым, вероятно, еще во времена выступлений обоих за киевское Динамо.
Отметим, что Артем Милевский и Александр Алиев после ухода из киевского Динамо и окончания футбольной карьеры поддерживают тесные дружеские отношения, хотя несколько раз ссорились, вынося это на публику
Сейчас оба выступают за команду IGNIS в украинской Медиалиге.
Напомним, в августе стало известно, что Артем Милевский сделал предложение своей девушке. Любимая спортсмена показала в сториз фото, где на ее безымянном пальце видно кольцо. Также на кадре они держатся за руки.