Колишній футболіст Артем Мілевський привітав свого друга та ексодноклубника з київського Динамо Олександра Алієва з днем народженням. Йому виповнився 41 рік.

У соціальній мережі Instagram Мілевський опублікував раритетне спільне фото.

Мілевський привітав Алієва з днем народження

– Кентуха, з днем народження тебе!. Завжди велике задоволення грати з тобою разом. Здоров’я і добра тобі і твоїм дітям, – написав Мілевський в Instagram.

Свій допис колишній футболіст доповнив раритетним фото з відпочинку разом із Алієвим, ймовірно, ще за часів виступів обох за київське Динамо.

Зараз дивляться

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Артем Мілевський (@timi1010)

Зазначимо, що Артем Мілевський та Олександр Алієв після відходу від київського Динамо та закінчення футбольної кар’єри підтримують тісні дружні стосунки, хоча кілька разів сварилися, виносячи це на публікую

Зараз обидва виступають за команду IGNIS в українській Медіалізі.

Нагадаємо, у серпні стало відомо, що Артем Мілевський зробив пропозицію своїй дівчині. Кохана спортсмена показала у сториз фото, де на її безіменному пальці видно каблучку. Також на кадрі вони тримаються за руки.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.