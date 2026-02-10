Бывший футболист мюнхенской Баварии и сборной Франции Франк Рибери фигурирует в обнародованных документах, связанных с осужденным за сексуальные преступления Джеффри Эпштейном.

Упоминание о футболисте обнаружили на сайте Министерства юстиции США.

Рибери обнаружили в файлах Эпштейна

Публикация Министерства юстиции включает более 3 млн страниц документов, содержащих отчеты о расследованиях, электронные письма, судебные документы, видео и изображения, собранные в течение десятилетий.

Многие записи содержат только имена без контекста, в то время как другие – конкретные свидетельства, включая серию отрывков, касающихся Рибери.

Имя Рибери впервые появляется в документах на странице 26 одного файла. В том же документе предполагаемая жертва описывает возможную стычку в саду, куда вмешалась полиция после того, как Рибери попытался ударить этого человека.

На следующих страницах упоминается Сильван Кормье, который, как утверждается, является адвокатом другого французского футболиста Карима Бензема. Отмечается, что он и Рибери искали несовершеннолетних девушек в заведении, что вызвало вмешательство полиции.

Информация о сексуальных связях с несовершеннолетними в отношении Рибери и Бензема не является чем-то новым. В 2014 году в Париже состоялся суд над футболистами по обвинениям в пользовании услугами несовершеннолетних проституток.

Девушка во время следствия заявила, что тогда ей было 16 лет. Рибери позже сказал, что не знал, что девушке нет 18 лет, в то же время Бензема вообще отрицал связь с ней. Позже дело закрыли.

