Король Чарльз III впервые высказался по поводу последних разоблачений в деле Джеффри Эпштейна, заявив, что Букингемский дворец готов поддержать полицию в расследовании обвинений против его брата Эндрю Маунтбеттена-Виндзора.

Чарльз III о скандале вокруг Эндрю и Эпштейна

— Король четко выразил, словами и беспрецедентными действиями, свою глубокую обеспокоенность обвинениями, которые продолжают появляться в отношении поведения господина Маунтбеттена-Виндзора, — заявил представитель Букингемского дворца.

Монарх дал понять, что не будет препятствовать работе правоохранительных органов по расследованию обвинений против экс-принца Эндрю.

— Хотя конкретные обвинения, о которых идет речь, должен рассматривать господин Маунтбеттен-Виндзор, если к нам обратится полиция Темз-Вэлли, мы готовы поддержать ее, как и следовало ожидать, — говорится в заявлении.

В заявлении Букингемского дворца также отмечается, что “мысли и сочувствие короля и королевы были и остаются с жертвами любых форм насилия”.

Полиция Темз-Вэлли в настоящее время оценивает, есть ли основания для расследования жалобы антимонархической группы Republic, которая сообщила о подозрении Маунтбеттен-Виндзора в злоупотреблении служебным положением и разглашении государственной тайны.

Из электронных писем из недавно обнародованной партии файлов Эпштейна следует, что бывший принц передавал отчеты о визитах в Сингапур, Гонконг и Вьетнам, а также конфиденциальные детали об инвестиционных возможностях.

После поездок, 30 ноября 2010 года, он, судя по всему, переслал официальные отчеты об этих визитах, присланные его тогдашним специальным советником Амитом Пателем, Эпштейну через пять минут после их получения.

Также были детали инвестиционных возможностей в Афганистане, описанные как “конфиденциальные”, которые, как представляется, были переданы Эпштейну 24 декабря 2010 года.

Согласно официальным указаниям, торговые представители обязаны сохранять конфиденциальность в отношении чувствительной, коммерческой или политической информации о своих официальных визитах.

С момента обнародования еще 3 млн документов, связанных с Эпштейном, давление на младшего брата Чарльза III усилилось. В файлах фигурирует фотография, на которой, судя по всему, экс-принц стоит на коленях над лежащей на полу женщиной.

Также в письмах неоднократно упоминается бывшая жена Эндрю Сара Фергюсон и ее дочери. Как известно, ранее из-за связей с Эпштейном Эндрю лишили всех титулов и привилегий.

Источник : BBC

