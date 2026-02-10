Колишній футболіст мюнхенської Баварії та збірної Франції Франк Рібері фігурує в оприлюднених документах, пов’язаних із засудженим за сексуальні злочини Джеффрі Епштейном.

Згадку про футболіста виявили на сайті Міністерства юстиції США.

Рібері виявили у файлах Епштейна

Публікація Міністерства юстиції включає понад 3 млн сторінок документів, що містять звіти про розслідування, електронні листи, судові документи, відео та зображення, зібрані протягом десятиліть.

Багато записів містять лише імена без контексту, тоді як інші – конкретні свідчення, включаючи серію уривків, що стосуються Рібері.

Ім’я Рібері вперше з’являється в документах на сторінці 26 одного файлу. У тому ж документі ймовірна жертва описує можливу сутичку в саду, куди втрутилася поліція після того, як Рібері спробував вдарити цю особу.

На наступних сторінках згадується Сільван Корм’є, який, як стверджується, є адвокатом іншого французького футболіста Каріма Бензема. Зазначається, що він і Рібері шукали неповнолітніх дівчат у закладі, що спричинило втручання поліції.

Інформація про сексуальні зв’язки з неповнолітніми щодо Рібері та Бензема не є чимось новим. У 2014 році у Парижі відбувся суд над футболістами за звинуваченнями у користування послугами неповнолітніх повій.

Дівчина під час слідства заявила, що тоді їй було 16 років. Рібері пізніше сказав, що не знав, що дівчині немає 18 років, водночас Бензема взагалі заперечував зв’язок з нею. Пізніше справу закрили.

