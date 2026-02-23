Сплеск насильства в мексиканському штаті Халіско після ліквідації наркобарона Немесіо Осегера Сервантеса, відомого як Ель Менчо, поставила під питання проведення матчів плейоф на ЧС-2026 у Гвадалахарі. Ель Менчо був ватажком картелю Халіско Нове покоління.

Про це пише іспанська газета Marca.

Матчі ЧС-2026 у Мексиці під питанням

Реакція на ліквідацію Ель Менчо мексиканськими силами безпеки під час рейду в неділю викликала масові репресії в усьому регіоні.

Члени картелю відреагували на його смерть підпалами автомобілів, встановленням палаючих блокпостів на основних автомагістралях, що призвело до збоїв у роботі великих міст, включаючи Гвадалахару та сусідній Пуерто-Вальярта.

Також це призвело до скасування рейсів та спонукали іноземні уряди випустити рекомендації, в яких закликають мандрівників до обережності.

Підпали та блокування відбувалися також поблизу стадіону Акрон, який має прийняти кілька матчів Мундіалю.

ФІФА поки не робила жодної заяви щодо ситуації у Гвадалахарі. Marca пише, посилаючись на джерела, що футбольні чиновники мають високий рівень занепокоєння щодо того, чи вдасться на місці забезпечити безпеку під час змагань.

Місцевих організаторів попросили продемонструвати, що вони можуть забезпечити безпеку як матчів чемпіонату світу, так і ключових відбіркових матчів, запланованих на кінець березня.

Через небезпечну ситуацію було відкладено або перенесено кілька матчів чемпіонату Мексики з футболу. Місцеві та федеральні органи влади активували посилені протоколи безпеки. Людей закликали не виходити на вулиці, поки правоохоронні органи відновлюють контроль.

Гвадалахара має прийняти чотири матчі групового етапу ЧС-2026. Також у березні у місті мають провести два матчі плейоф кваліфікації.

Крім того, національні збірні Південної Кореї та Колумбії обрали Гвадалахару своєю тренувальною базою на час ЧС.

Організатори наголосили, що безпека є їхнім головним пріоритетом. Представники місцевих сил безпеки пообіцяли значне посилення охорони таких об’єктів, як стадіон Акрон та навколишня інфраструктура, у найближчі місяці.

