Победитель чемпионата мира по футболу 2026 года заработает рекордную сумму призовых в размере $50 млн.

Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации футбола.

Призовые ЧМ-2026 по футболу

Во время заседания Совета ФИФА в Дохе (Катар) был утвержден рекордный призовой фонд Мундиаля, который составил $727 млн.

Наибольшая доля – $655 млн, что на 50% больше, чем предыдущего Мундиаля, – будет распределена между 48 командами-участницами следующим образом:

Победители ЧМ: $50 млн;

Серебряные призеры ЧМ: $33 млн;

Третье место: $29 млн;

Четвертое место: $27 млн;

5-8 места: $19 млн;

9-16 место: $15 млн;

17-32 место: $11 млн;

33-48 место: $9 млн.

Кроме того, каждая команда, которая отобралась на турнир, получит $1,5 млн на покрытие расходов на подготовку.

Это означает, что все ассоциации-участницы гарантированно получат не менее $10,5 млн за участие в турнире следующего года.

– Чемпионат мира по футболу 2026 года также станет революционным с точки зрения финансового вклада в глобальное футбольное сообщество, — заявил президент ФИФА Джанни Инфантино.

Чемпионат мира по футболу состоится в 2026 году в июне-июле 2026 года в трех странах — США, Канаде и Мексике.

Сборная Украины по футболу попытается отобраться на Мундиаль через плей-офф, который состоится в марте. Для этого подопечным Сергея Реброва сначала нужно будет пройти Швецию, а затем обыграть победителя матча между Польшей и Албанией.

