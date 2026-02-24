УЄФА повідомив про тимчасове відсторонення півзахисника Бенфіки Джанлуки Престіанні через епізод, що стався у першому матчі плейоф Ліги чемпіонів проти мадридського Реала.

Футболіст бланкос Вінісіус звинуватив Престіанні у тому, що аргентинець нібито назвав його мавпою.

УЄФА відсторонив Престіанні

Рішення про відсторонення Джанулики Престіанні ухвалили після розслідування відповідного епізоду у першому матчі плейоф між Бенфікою та Реалом.

– Контрольно-дисциплінарний орган УЄФА сьогодні ухвалив рішення про тимчасове відсторонення Джанлуки Престіанні від наступного матчу клубних змагань УЄФА, в якому він інакше мав би право брати участь, за очевидне порушення статті 11.11. Етики та дисципліни, пов’язане з дискримінаційною поведінкою, – йдеться у рішенні.

Також зазначається, що це не впливає на будь-яке рішення, яке дисциплінарні органи УЄФА можуть ухвалити після завершення розслідування та його подання до дисциплінарних органів УЄФА.

Реакція Бенфіки

У Бенфіці заявили, що шкодують, що Престіанні відсторонили на час розслідування на один матч.

Орли повідомили на своєму сайті, що оскаржать рішення УЄФА, навіть якщо терміни, про які йдеться, навряд чи матимуть практичний вплив на матч-відповідь плейоф Ліги чемпіонів.

Бенфіка також підтвердила свою непохитну прихильність до боротьби з будь-якими формами расизму та дискримінації.

Таким чином, Престіанні пропустить матч-відповідь проти Реала, який запланований на середу, 25 лютого.

Що сталося у матчі Бенфіка – Реал

У другому таймі матчу Вінісіус відкрив рахунок та зробив провокативне святкування біля кутового прапорця, за що отримав жовту картку.

Після цього футболісти Бенфіки вступили з ним у словесну перепалку. Вінісіус також обмінявся репліками з Престіанні, який щось сказав бразильцю, прикриваючи рота своєю футболкою.

Тоді Жуніор раптово поскаржився судді на расизм, а сам матч призупинили. Футболісти Реала стверджували, що Престіанні назвав бразильця “мавпою”.

Футболісти Бенфіки заявили, що зі слів Престіанні, аргентинець дійсно провокував Вінісіуса, але не вдавався до расистських образ.

