Жеребьевка 1/16 финала Лиги чемпионов сезона-2025/26: результаты
- В Ньоне состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги чемпионов, в которых сыграют команды, занявшие 9–24 места.
- В плей-офф жеребьевка вновь свела Бенфику и мадридский Реал, которые показали зрелищную игру в восьмом туре Лиги чемпионов.
В швейцарском Ньоне в штаб-квартире УЕФА в пятницу, 30 января, состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги чемпионов-2025/26.
За место в 1/8 финала турнира будут бороться 16 команд, которые финишировали после основного этапа на 9-24 местах.
Результаты жеребьевки стыков Лиги чемпионов
Команды, которые в турнирной таблице заняли места 9-16, будут сеяными, а 17-24 – несеяными. Соответственно, сеяные команды сыграют ответный матч дома.
- Бенфика – Реал Мадрид;
- Буде-Глимт – Интер;
- Монако – ПСЖ;
- Карабах – Ньюкасл Юнайтед;
- Брюгге – Атлетико Мадрид;
- Галатасарай – Ювентус;
- Боруссия Дортмунд – Аталанта;
- Олимпиакос – Байер Леверкузен.
Отметим, что место на стадии основного этапа определяет пару в плей-офф. Так, команды, занявшие девятое и десятое места, встретятся с клубами, финишировавшими на 23 и 24 позициях.
Матчи 1/16 финала Лиги чемпионов состоятся 17/18 и 24/25 февраля. Восемь победителей стыковых матчей выйдут в 1/8 финала, где присоединятся к восьмерке лучших команд основного этапа.
В турнире продолжают выступления пять клубов, за которые выступают украинские футболисты: Илья Забарный (ПСЖ), Андрей Лунин (Реал), Анатолий Трубин, Георгий Судаков (Бенфика), Роман Яремчук (Олимпиакос) и Алексей Кащук (Карабах).