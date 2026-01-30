В швейцарском Ньоне в штаб-квартире УЕФА в пятницу, 30 января, состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги чемпионов-2025/26.

За место в 1/8 финала турнира будут бороться 16 команд, которые финишировали после основного этапа на 9-24 местах.

Результаты жеребьевки стыков Лиги чемпионов

Команды, которые в турнирной таблице заняли места 9-16, будут сеяными, а 17-24 – несеяными. Соответственно, сеяные команды сыграют ответный матч дома.

  • Бенфика – Реал Мадрид;
  • Буде-Глимт – Интер;
  • Монако – ПСЖ;
  • Карабах – Ньюкасл Юнайтед;
  • Брюгге – Атлетико Мадрид;
  • Галатасарай – Ювентус;
  • Боруссия Дортмунд – Аталанта;
  • Олимпиакос – Байер Леверкузен.

Отметим, что место на стадии основного этапа определяет пару в плей-офф. Так, команды, занявшие девятое и десятое места, встретятся с клубами, финишировавшими на 23 и 24 позициях.

Матчи 1/16 финала Лиги чемпионов состоятся 17/18 и 24/25 февраля. Восемь победителей стыковых матчей выйдут в 1/8 финала, где присоединятся к восьмерке лучших команд основного этапа.

В турнире продолжают выступления пять клубов, за которые выступают украинские футболисты: Илья Забарный (ПСЖ), Андрей Лунин (Реал), Анатолий Трубин, Георгий Судаков (Бенфика), Роман Яремчук (Олимпиакос) и Алексей Кащук (Карабах).

Источник: УЕФА

