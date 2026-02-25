Защитник Пари Сен-Жермен Ашраф Хакими предстанет перед судом во Франции по обвинению в изнасиловании.

Об этом пишет газета Daily Mail.

Ашрафа Хакими будут судить

Обвинение против игрока сборной Марокко касается февраля 2023 года, когда 24-летняя женщина заявила, что он напал на нее в своем доме в Валь-де-Марни – юго-восточном районе Парижа.

В случае признания виновным 27-летнему футболисту грозит до 15 лет тюрьмы.

В социальных сетях Хакими в очередной раз отрицал свою причастность к изнасилованию девушки. Кроме этого, футболист отметил, что будет ждать судебного процесса, чтобы доказать свою невиновность.

– Сегодня обвинение в изнасиловании является достаточным основанием для судебного разбирательства. Это несправедливо как по отношению к невиновным, так и по отношению к настоящим жертвам. Я спокойно жду этого судебного процесса, который позволит осветить правду, – написал он в X.

Адвокат футболиста Фанни Колин заявила, что судебное разбирательство было назначено на основании обвинения, которое основывается исключительно на словах женщины, которая препятствовала всему расследованию, отказалась от всех медицинских осмотров и тестов ДНК.

Также женщина отказалась предоставить свой мобильный телефон для проверки и назвать имя ключевого свидетеля.

Истица заявила, что познакомилась с Хакими в январе 2023 года в Instagram и поехала к нему домой на такси, которое заказал игрок. Она утверждала, что игрок поцеловал ее, трогал ее без ее согласия, а затем изнасиловал.

Она сказала, что ей удалось оттолкнуть его и отправить SMS-сообщение подруге, которая приехала ее забрать.

В марте 2023 года Хакими было предъявлено предварительное обвинение в изнасиловании. Во французской правовой системе предварительное обвинение означает, что судьи имеют веские основания подозревать, что было совершено преступление, но дают время для дальнейшего расследования, прежде чем решить, передавать ли дело в суд.

Во вторник, накануне второго матча плей-офф Лиги чемпионов против Монако в среду вечером, тренера ПСЖ Луиса Энрике спросили, изменит ли дело Хакими что-то для команды и останется ли он вице-капитаном. Испанец ответил только: Это в руках правосудия.

Адвокат истицы, Рэйчел-Флор Пардо, сказала, что ее клиентка с облегчением восприняла новость о том, что дело будет рассматриваться в суде.

