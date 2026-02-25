Футболіста ПСЖ Хакімі судитимуть у Франції у справі про зґвалтування: деталі
- Справу щодо Хакімі передали до суду після попереднього розслідування у Франції.
- Футболіст заперечує звинувачення та заявляє, що чекатиме процесу для встановлення істини.
- У разі обвинувального вироку 27-річному гравцю може загрожувати до 15 років ув’язнення.
Захисник Парі Сен-Жермен Ашраф Хакімі постане перед судом у Франції за звинуваченням у зґвалтуванні.
Про це пише газета Daily Mail.
Ашрафа Хакімі судитимуть
Звинувачення проти гравця збірної Марокко стосується лютого 2023 року, коли 24-річна жінка заявила, що він напав на неї в своєму будинку у Валь-де-Марні – південно-східному районі Парижа.
У разі визнання винним 27-річному футболісту загрожує до 15 років в’язниці.
У соціальних мережах Хакімі вчергове заперечив свою причетність до зґвалтування дівчини. Окрім цього футболіст зазначив, що чекатиме судового процесу, щоб довести свою невинуватість.
– Сьогодні звинувачення у зґвалтуванні є достатньою підставою для судового розгляду. Це несправедливо як щодо невинних, так і щодо справжніх жертв. Я спокійно чекаю на цей судовий процес, який дозволить висвітлити правду, – написав він у X.
Адвокат футболіста Фанні Колін заявила, що було судовий розгляд було призначено на підставі звинувачення, яке ґрунтується виключно на словах жінки, яка перешкоджала всім розслідуванням, відмовилася від усіх медичних оглядів і тестів ДНК.
Також жінка відмовилася надати свій мобільний телефон для перевірки та назвати ім’я ключового свідка.
Позивачка заявила, що познайомилася з Хакімі в січні 2023 року в Instagram і поїхала до його будинку на таксі, яке замовив гравець. Вона стверджувала, що гравець поцілував її, торкався її без її згоди, а потім зґвалтував.
Вона сказала, що їй вдалося відштовхнути його і надіслати SMS-повідомлення подрузі, яка приїхала її забрати.
У березні 2023 року Хакімі було висунуто попереднє звинувачення у зґвалтуванні. У французькій правовій системі попереднє звинувачення означає, що судді мають вагомі підстави підозрювати, що було скоєно злочин, але дають час для подальшого розслідування, перш ніж вирішити, чи передавати справу до суду.
У вівторок, напередодні другого матчу плей-офф Ліги чемпіонів проти «Монако» в середу ввечері, тренера ПСЖ Луїса Енріке запитали, чи змінить справа Хакімі щось для команди і чи залишиться він віцекапітаном. Іспанець відповів лише: Це в руках правосуддя.
Адвокат позивачки, Рейчел-Флор Пардо, сказала, що її клієнтка з полегшенням сприйняла новину про те, що справа буде розглядатися в суді.