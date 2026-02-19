Бывший нападающий Колоса Даниил Колесник, которого задержали правоохранители за избиение работника ТЦК, получил меру пресечения. Суд отправил его под ночной домашний арест.

Об этом сообщило адвокатское объединение Barristers, которое представляет интересы 24-летнего футболиста.

Колеснику избрали меру пресечения

– Адвокатское объединение Barristers сообщает, что по результатам судебного разбирательства в отношении нашего клиента – футболиста ФК Колос Даниила Колесника – судом избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста. Наш клиент с уважением относится к решению суда и подтверждает намерение действовать исключительно в рамках определенных законом процедур, – говорится в публикации.

По словам адвокатов, Колесник готов сотрудничать со следствием и продолжает поддерживать Вооруженные силы Украины. Там заявили, что он “глубоко уважает” ВСУ и всех, кто защищает государство.

– Произошедшие события он объективно воспринимал как создающие реальную угрозу его жизни и здоровью, а также безопасности его знакомого, в связи с чем действовал с целью самозащиты. В то же время наш клиент готов к открытому сотрудничеству со следствием и уже обратился с заявлением о причинении ему телесных повреждений, – добавили адвокаты.

Также сторона защиты футболиста добавила, что их клиент будет настаивать “на полном, беспристрастном и справедливом установлении всех обстоятельств происшествия”.

Напомним, инцидент произошел в селе Святопетровское Киевской области. В полиции отметили, что Колесник увидел работу военнослужащих ТЦК по проверке военно-учетных документов и, подойдя к одному из них, спровоцировал конфликт.

Следствие утверждает, что футболист умышленно нанес удар кулаком военнослужащему, в результате чего потерпевший получил телесные повреждения. Колеснику грозит до 5 лет лишения свободы.

После инцидента руководство Колоса, в котором играл спортсмен, приняло решение о досрочном расторжении договора.

