Донецкий Шахтер проведет домашний матч 1/8 финала Лиги конференций УЕФА против польского Леха в Кракове.

Об этом сообщил официальный сайт горняков.

Шахтер – Лех состоится в Кракове

Номинально домашний поединок Шахтера против Леха состоится 19 марта в 22:00 на Городском стадионе имени Генрика Реймана.

Лех примет Шахтер 12 марта в 19:45 на Городском стадионе в Познани.

После жеребьевки Лиги конференций главный тренер Шахтера Арда Туран заявлял, что хотел бы сыграть домашний матч против Леха не в Польше, а в Турции.

– Признаюсь честно – я не хотел бы проводить два матча, включая номинально домашний, в Польше против польской команды. Если это будет технически возможно, мы хотели бы провести этот матч на стадионе Гезтепе в Измире, – сказал Туран.

После этого фанаты турецкого клуба во время матча Суперлиги против Эюпспора вывесили баннер с эмблемами Гезтепе и Шахтера, на котором было написано: Наш дом – ваш дом.

Победитель двухматчевого противостояния между Шахтером и Лехом встретится в четвертьфинале с лучшей командой в паре АЗ Алкмар – Спарта Прага.

