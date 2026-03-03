Шахтер сообщил, где состоится домашний матч против Леха в ЛК
- Домашний матч Шахтера против Леха состоится 19 марта в Кракове.
- Главный тренер Арда Туран ранее хотел провести игру в Турции.
Донецкий Шахтер проведет домашний матч 1/8 финала Лиги конференций УЕФА против польского Леха в Кракове.
Об этом сообщил официальный сайт горняков.
Шахтер – Лех состоится в Кракове
Номинально домашний поединок Шахтера против Леха состоится 19 марта в 22:00 на Городском стадионе имени Генрика Реймана.
Лех примет Шахтер 12 марта в 19:45 на Городском стадионе в Познани.
После жеребьевки Лиги конференций главный тренер Шахтера Арда Туран заявлял, что хотел бы сыграть домашний матч против Леха не в Польше, а в Турции.
– Признаюсь честно – я не хотел бы проводить два матча, включая номинально домашний, в Польше против польской команды. Если это будет технически возможно, мы хотели бы провести этот матч на стадионе Гезтепе в Измире, – сказал Туран.
После этого фанаты турецкого клуба во время матча Суперлиги против Эюпспора вывесили баннер с эмблемами Гезтепе и Шахтера, на котором было написано: Наш дом – ваш дом.
Победитель двухматчевого противостояния между Шахтером и Лехом встретится в четвертьфинале с лучшей командой в паре АЗ Алкмар – Спарта Прага.