Донецький Шахтар проведе домашній матч 1/8 фіналу Ліги конференцій УЄФА проти польського Леха у Кракові.

Про це повідомив офіційний сайт гірників.

Шахтар – Лех відбудеться у Кракові

Номінально домашній поєдинок Шахтаря проти Леха відбудеться 19 березня о 22:00 на Міському стадіоні імені Генрика Реймана.

Зараз дивляться

Лех прийме Шахтар 12 березня о 19:45 на Міському стадіоні у Познані.

Після жеребкування Ліги конференцій головний тренер Шахтаря Арда Туран заявляв, що хотів би зіграти домашній матч проти Леха не в Польщі, а в Туреччині.

– Зізнаюсь чесно – я не хотів би проводити два матчі включно з номінально домашнім у Польщі проти польської команди. Якщо це буде технічно можливо, ми хотіли б провести цей матч на стадіоні Гезтепе в Ізмірі, – сказав Туран.

Після цього фанати турецького клубу під час матчу Суперліги проти Еюпспора вивісили банер із емблемами Гезтепе та Шахтаря, на якому було написано: Наш дім – ваш дім.

Переможець двоматчевого протистояння між Шахтарем та Лехом зустрінеться у чвертьфіналі з найкращою командою у парі АЗ Алкмар – Спарта Прага.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.