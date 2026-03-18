Марокко присудили победу со счётом 3:0 в финале Кубка африканских наций этого года после того, как Сенегал сенсационно лишили титула.

Об этом объявила Конфедерация африканского футбола (КАФ).

Апелляционная комиссия КАФ постановила, что Сенегал “признан проигравшим финал”, который состоялся в Рабате в январе.

Причиной стало то, что некоторые игроки сборной Сенегала ненадолго покинули поле на 15 минут в знак протеста против назначения пенальти в пользу Марокко.

В итоге они вернулись на поле, а Браим Диас не реализовал пенальти, что перевело финал в дополнительное время, где Пап Гуйе забил победный гол.

Во время предварительного дисциплинарного слушания КАФ наложила штрафы на сумму более $1 млн и дисквалификации на игроков и официальных лиц сборных Сенегала и Марокко, но не изменила результат матча.

Однако в новом заявлении организация подтвердила, что Сенегал лишили титула. Сенегальскую сторону обвинили в нарушении статьи 82 Регламента Кубка африканских наций.

Сборная Сенегала заявила, что обжалует это решение в Спортивном арбитражном суде.

– Федерация футбола Сенегала осуждает это несправедливое, беспрецедентное и неприемлемое решение, которое бросает тень на репутацию африканского футбола, — говорится в заявлении.

Тем временем Мусса Ниахате, который играл в финале, резко отреагировал на решение КАФ. Он опубликовал фото, на котором держит трофей, подписав его в сториз: Приходите за ними! Они же сумасшедшие!

