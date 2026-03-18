Марокко присудили перемогу з рахунком 3:0 у фіналі цьогорічного Кубка африканських націй після того, як Сенегал сенсаційно позбавили титулу.

Про це оголосила Конфедерація африканського футболу (КАФ).

Сенегал позбавили титулу Кубка Африки

Апеляційна комісія КАФ вирішила, що Сенегал “визнано таким, що програв фінал”, який відбувся в Рабаті в січні.

Причиною стало те, що деякі гравці збірної Сенегалу ненадовго залишили поле на 15 хвилин на знак протесту проти призначення пенальті на користь Марокко.

Зрештою вони повернулися на поле, а пенальті Браїма Діас не реалізував пенальті, що перевело фінал у додатковий час, де Пап Гує забив переможний гол.

Під час попереднього дисциплінарного слухання КАФ наклала штрафи на суму понад $1 млн та дискваліфікації на гравців і офіційних осіб збірних Сенегалу та Марокко, але не змінила результат матчу.

Однак у новій заяві організація підтвердила, що Сенегал позбавили титулу. Сенегальську сторону звинуватили у порушенні статтю 82 Регламенту Кубка африканських націй.

Збірна Сенегалу заявила, що оскаржить це рішення у Спортивному арбітражному суді.

– Федерація футболу Сенегалу засуджує це несправедливе, безпрецедентне та неприйнятне рішення, яке кидає тінь на репутацію африканського футболу, – йдеться в заяві.

Тим часом Мусса Ніахате, який грав у фіналі, різко відреагував на рішення КАФ. Він опублікував фото, де тримає трофей, підписавши його у сториз: Приходьте за ними! Вони ж божевільні!

