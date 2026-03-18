Украинский вратарь Реала Андрей Лунин впервые за четыре месяца вышел на поле в составе сливочных в Лиге чемпионов. Это произошло во втором матче 1/8 финала против Манчестер Сити.

Сама игра в Манчестере завершилась со счетом 2:1 в пользу мадридцев, которые вышли в четвертьфинал по сумме двух матчей (5:1).

Арбелоа о Лунине

Матч против Манчестер Сити Лунин начал на скамейке запасных и появился на поле, выйдя на замену во втором тайме из-за травмы бельгийского голкипера Тибо Куртуа.

Украинец вышел на поле при счете 1:1 и совершил три сейва во втором тайме, оставив ворота на замке.

После матча на пресс-конференции тренер Реала Альваро Арбелоа оценил игру Лунина, отметив его роль в победе над горожанами.

По его словам, Куртуа испытывал определенный дискомфорт и хотел продолжить, но тренерский штаб решил не рисковать, ведь через четыре дня у Реала дерби с Атлетико.

– Хорошо также то, что у нас есть такой вратарь, как Лунин, который, откровенно говоря, хорошо играл во втором тайме и был надежен. Я хочу поздравить его, потому что то, что он делает каждый раз, когда получает возможность защищать ворота мадридского Реала, нелегко, – сказал Арбелоа.

Последний раз в Лиге чемпионов Лунин играл в матче пятого тура против греческого Олимпиакоса (4:3).

Украинец может выйти в стартовом составе Реала на игру с Атлетико в 29-м туре Ла Лиги, но это будет зависеть от состояния здоровья Тибо Куртуа. Игра Реала против Атлетико состоится в воскресенье, 22 марта, в 22:00 по киевскому времени.

