То, что он делает, нелегко: тренер Реала похвалил Лунина за игру против Ман Сити
- Андрей Лунин впервые за 4 месяца сыграл в ЛЧ и совершил три сэйва после выхода на замену.
- Реал Мадрид обыграл Манчестер Сити со счетом 2:1 и вышел в следующий раунд с общим счетом 5:1 по сумме двух матчей.
- Тренер Реала Альваро Арбелоа отметил надежность Лунина и его важную роль в победе.
Украинский вратарь Реала Андрей Лунин впервые за четыре месяца вышел на поле в составе сливочных в Лиге чемпионов. Это произошло во втором матче 1/8 финала против Манчестер Сити.
Сама игра в Манчестере завершилась со счетом 2:1 в пользу мадридцев, которые вышли в четвертьфинал по сумме двух матчей (5:1).
Арбелоа о Лунине
Матч против Манчестер Сити Лунин начал на скамейке запасных и появился на поле, выйдя на замену во втором тайме из-за травмы бельгийского голкипера Тибо Куртуа.
Украинец вышел на поле при счете 1:1 и совершил три сейва во втором тайме, оставив ворота на замке.
После матча на пресс-конференции тренер Реала Альваро Арбелоа оценил игру Лунина, отметив его роль в победе над горожанами.
По его словам, Куртуа испытывал определенный дискомфорт и хотел продолжить, но тренерский штаб решил не рисковать, ведь через четыре дня у Реала дерби с Атлетико.
– Хорошо также то, что у нас есть такой вратарь, как Лунин, который, откровенно говоря, хорошо играл во втором тайме и был надежен. Я хочу поздравить его, потому что то, что он делает каждый раз, когда получает возможность защищать ворота мадридского Реала, нелегко, – сказал Арбелоа.
Последний раз в Лиге чемпионов Лунин играл в матче пятого тура против греческого Олимпиакоса (4:3).
Украинец может выйти в стартовом составе Реала на игру с Атлетико в 29-м туре Ла Лиги, но это будет зависеть от состояния здоровья Тибо Куртуа. Игра Реала против Атлетико состоится в воскресенье, 22 марта, в 22:00 по киевскому времени.