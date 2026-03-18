Те, що він робить, нелегко: тренер Реала похвалив Луніна за гру проти Ман Сіті
- Андрій Лунін вперше за 4 місяці зіграв у ЛЧ і зробив три сейви після виходу на заміну.
- Реал Мадрид обіграв Манчестер Сіті 2:1 і пройшов далі з рахунком 5:1 за сумою матчів.
- Тренер Реала Альваро Арбелоа відзначив надійність Луніна і його важливу роль у перемозі.
Український голкіпер Реала Андрій Лунін зіграв за вершкових вперше за чотири місяці у Лізі чемпіонів. Це сталося у другому матчі 1/8 фіналу проти Манчестер Сіті.
Сама гра у Манчестері завершилася з рахунком 2:1 на користь мадридців, які пройшли до чвертьфіналу за сумою двох матчів (5:1).
Арбелоа про Луніна
Матч проти Манчестер Сіті Лунін розпочав на лаві запасник та з’явився на полі, вийшовши на заміну у другому таймі через травму бельгійського голкіпера Тібо Куртуа.
Українець вийшов на поле за рахунку 1:1 та здійснив три сейви у другому таймі, залишивши ворота на замку.
Після матчу на пресконференції тренер Реала Альваро Арбелоа оцінив гру Луніна, відзначивши його роль у перемозі над містянами.
За його словами, Куртуа відчував певний дискомфорт і хотів продовжити, але тренерський штаб вирішив не резикувати, адже через чотири дні у Реала дербі з Атлетіко.
– Добре також те, що у нас є такий воротар, як Лунін, який, відверто кажучи, добре грав у другому таймі та був надійним. Я хочу привітати його, бо те, що він робить щоразу, коли отримує можливість захистити ворота мадридського Реала, нелегко, – сказав Арбелоа.
Востаннє у Лізі чемпіонів Лунін грав у матчі матчі п’ятого туру проти грецького Олімпіакоса (4:3).
Українець може вийти у старті Реала на гру з Атлетіко в 29-му турі Ла Ліги, але це залежатиме від стану здоров’я Тібо Куртуа. Гра Реала проти Атлетіко відбудеться у неділю, 22 березня, о 22:00 за київським часом.