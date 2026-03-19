Президент Украинской футбольной ассоциации Андрей Шевченко подчеркнул важность выхода сборной Украины на чемпионат мира по футболу-2026.

Об этом он сказал в интервью итальянской газете Il Messaggero.

– Это чрезвычайно важно. Мир начинает забывать о нашей войне. Конфликты происходят повсюду. Для наших игроков чемпионат мира – это самая важная профессиональная арена, а для нашей страны это шанс напомнить, что мы существуем, – сказал Шевченко.

Президент УАФ отметил, что еще два года назад, по первым подсчетам, в Украине было разрушено более 400 спортивных объектов.

– Сейчас мы их уже не считаем, цифры растут каждый день, в этом нет смысла, – сказал он.

В то же время Шевченко добавил, что, несмотря на это, чемпионаты продолжаются во всех возрастных категориях.

– Когда звучат сирены, мы останавливаемся. Играть в таких условиях трудно, зрителей нет, хотя люди очень хотят футбола. Но главная проблема — это отъезд ребят вместе с семьями, которые покидают Украину. Прошлая зима была очень тяжелой, много людей уехало: нельзя оставаться в доме, когда нет воды, света, отопления, когда не осталось ничего. Не знаю, сколько из них вернется, – сказал он.

Напомним, чтобы выйти на ЧМ-2026, украинцам необходимо одержать две победы: обыграть Швецию, а также победителя матча Польша — Албания. Матчи плей-офф отборочного турнира к чемпионату мира-2026 состоятся 26 и 31 марта.

