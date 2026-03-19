Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко наголосив на важливості виходу збірної України на чемпіонат світу з футболу-2026.

Про це він сказав в інтерв’ю італійській газеті Il Messaggero.

– Це надзвичайно важливо. Світ починає забувати про нашу війну. Конфлікти точаться скрізь. Для наших гравців чемпіонат світу – це найважливіша професійна арена, а для нашої країни це шанс нагадати, що ми існуємо, – сказав Шевченко.

Президент УАФ зазначив, що ще два роки тому, за першими підрахунками, в Україні було зруйновано понад 400 спортивних об’єктів.

– Зараз ми їх уже не рахуємо, цифри зростають щодня, це не має сенсу, – сказав він.

Водночас Шевченко додав, що попри це чемпіонати тривають у всіх вікових категоріях.

– Коли лунають сирени, ми зупиняємося. Грати в таких умовах важко, глядачів немає, хоча люди дуже хочуть футболу. Але головна проблема — це від’їзд хлопців разом із сім’ями, які залишають Україну. Минула зима була дуже важкою, багато людей поїхало: не можна залишатися в будинку, коли немає води, світла, опалення, коли не залишилося нічого. Не знаю, скільки з них повернеться, – сказав він.

Нагадаємо, для виходу на ЧС-2026 українцям треба здобути дві перемоги: обіграти Швецію, а також переможця гри Польща – Албанія. Матчі плейоф відбору до чемпіонату світу-2026 відбудуться 26 та 31 березня.

