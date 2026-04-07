Помер Мірча Луческу, колишній тренер Шахтаря, Динамо Київ та збірної Румунії з футболу. Футбольного фахівця не стало у віці 80 років.

Про це повідомляють футбольний журналіст з Румунії Емануель Росу та Gazeta Sporturitor.

– Трагічна новина. Мірча Луческу помер 15 хвилин тому. Він залишив після себе цілий універсал. Нехай Бог упокоїть його душу. Менш ніж два тижні тому він очолював гру Румунія проти Туреччини у плей-оф чемпіонату світу, попри сильну хворобу, – йдеться у повідомленні.

Мірчу Луческу екстрено ушпиталили з тренувальної бази через три дні після поразки Румунії від Туреччини у відборі на ЧС-2026. Фахівця мали виписати у п’ятницю, але в той день Луческу переніс гострий інфаркт міокарда.

5 квітня Університетська лікарня в Бухаресті оголосила, що його перевели до відділення інтенсивної терапії.

– У суботу, 4 квітня, ввечері у пацієнта спостерігалися повторні значні серцеві аритмії, на які оперативно лікувала чергова бригада кардіологічного відділення. У неділю аритмії стали важкими та більше не реагували на лікування. Стан пацієнта погіршився, що вимагало переведення його до відділення анестезіології та інтенсивної терапії, – цитувало Румунське радіо заяву лікарні.

Згодом стало відомо, що Мірчу Луческу перевели у стан штучної коми. Технічний директор Федерації футболу Румунії Міхай Стойкіце відвідував фахівця у лікарні та розповів, що Луческу ні на що не реагував нормально.

Протягом дня в лікарні побували члени сім’ї та кілька близьких людей. Серед них був Міхай Стоїчіца (71 рік), технічний директор Румунської федерації футболу, який надав деяку інформацію про стан Луческу.

Міністр охорони здоров’я Румунії Александру Рогобете заявив у неділю, що Луческу у критичному стані у відділенні інтенсивної терапії, а його медичний стан погіршився за останні 24-48 годин.

Мірча Луческу: біографія

Мірча Луческу народився 29 липня 1945 року в Бухаресті. Як футболіст виступав за бухарестське Динамо, Спортул, Корвінул і збірну Румунії. Він ставав шестиразовим чемпіоном країни та дворазовим володарем Кубка.

Тренерську кар’єру розпочав у Корвінулі, згодом очолював збірну Румунії, Динамо (Бухарест) і Рапід, здобувши з клубами низку національних трофеїв.

Працював також в Італії та Туреччині, де досяг успіхів із Галатасараєм (чемпіон Туреччини, володар Суперкубка УЄФА) та Бешикташем (чемпіон країни).

У 2004 році очолив донецький Шахтар, з яким виграв Кубок України вже за два тижні після призначення, а в першому сезоні – чемпіонат. У 2009 році команда здобула Кубок УЄФА. За 13 сезонів Луческу встановив рекорд клубу (573 матчі) та виграв 22 трофеї, ставши найтитулованішим тренером Шахтаря.

У період із 2020 до 2023 рік був тренером київського Динамо. Останнім місцем роботи Луческу стала збірна Румунії.

