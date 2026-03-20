Мир всколыхнула известие о смерти культового американского актера, мастера боевых искусств и звезды сериала Уокер, техасский рейнджер Чака Норриса.

Легендарный крутой Уокер ушел из жизни в возрасте 86 лет.

Умер Чак Норрис — что известно

Семья Норриса обнародовала официальное заявление, в котором сообщила, что актер скончался утром 19 марта. Его смерть была внезапной. Последние минуты жизни он провел в кругу самых близких людей. Родные отметили, что Чак ушел с миром.

Сейчас смотрят

— Для всего мира он был символом силы, но для нас — преданным мужем, любящим отцом, дедушкой и невероятным братом. Он был сердцем нашей семьи, говорится в обращении близких.

Конкретные причины смерти семья решила оставить приватной информацией, однако подтвердила, что недавно актер находился в больнице.

Семья искренне поблагодарила всех фанатов за молитвы и поддержку, которые они присылали во время госпитализации Чака.

Путь легенды

Чак Норрис (настоящее имя – Карлос Рэй Норрис) прошел путь от бедного парня из Оклахомы до иконы мирового кино. Его карьера началась с боевых искусств: он был шестикратным чемпионом мира по карате и основал собственную школу единоборств.

Настоящая кинослава пришла к нему в 1980-х годах благодаря боевикам Пропавшие без вести, Отряд Дельта и Кодекс молчания.

Однако самым родным героем для миллионов зрителей стал его Корделл Уокер из сериала Уокер, техасский рейнджер, выходивший на экраны девять лет.

Норрис всегда подчеркивал, что его персонажи сражаются только за справедливость. Это сделало его не просто актером, а настоящим символом несокрушимости.

Даже народные мемы о “сверхъестественной силе Чака Норриса” он воспринимал с теплотой, называя своих поклонников не просто фанатами, а друзьями.

Человек с принципами

Вне экрана Чак Норрис был известен своей дисциплиной и глубокой верой. Он вдохновлял миллионы людей своим примером стойкости.

Его близкие подчеркивают, что он жил в четких целях и непреклонной преданности тем, кого любил.

Сейчас семья просит медиа и общественность с уважением отнестись к их праву на конфиденциальность в это тяжелое время.

Источник : The Hollywood Reporter

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.