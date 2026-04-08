Приглашал меня пообедать к себе домой: Симеоне вспомнил щемящий момент с Луческу
- Симеоне выразил соболезнования семье Мирчи Луческу после его смерти.
- Тренер вспомнил, как Луческу поддерживал его в начале карьеры. Аргентинец назвал Луческу искренним и честным человеком.
Главный тренер мадридского Атлетико Диего Симеоне в беседе с журналистом вспомнил о Мирче Луческу, скончавшемся в возрасте 80 лет.
Об этом сообщает Sky Sports Italia.
Симеоне о Луческу
За свою тренерскую карьеру Луческу тренировал несколько футбольных клубов Италии, в частности Пизу, Брешию, Реджану и Интернационале.
– У меня останутся самые лучшие воспоминания, выражаю соболезнования семье. Помню его еще в Пизе, когда я только начинал делать свои первые шаги — он приглашал меня поесть к себе домой, оберегал меня, потому что я был еще совсем мальчишкой.
У меня остались прекрасные воспоминания о нем как о человеке и как о тренере. Его цифры говорят сами за себя. Потом я играл под его руководством в Интере, это был не слишком удачный период, но он всегда был очень честным, скромным, искренним человеком, – сказал Симеоне.
Последним местом работы Луческу была сборная Румынии. 2 апреля было объявлено о его уходе с этой должности.
О смерти Мирчи Луческу в возрасте 80 лет стало известно 7 апреля.
Луческу госпитализировали с тренировочной базы через три дня после поражения Румынии от Турции в отборе на ЧМ-2026. Тренера должны были выписать в пятницу, но в тот же день он перенес острый инфаркт миокарда.