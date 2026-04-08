Головний тренер мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне під час спілкування з журналістом згадав Мірчу Луческу, який помер у віці 80 років.

Про це пише Sky Sports Italia.

Сімеоне про Луческу

За свою тренерську кар’єру Луческу тренував кілька футбольних клубів Італії, зокрема Пізу, Брешію, Реджану та Інтернаціонале.

– У мене залишаться найкращі спогади, висловлюю співчуття родині. Пам’ятаю його ще в Пізі, коли я тільки починав робити свої перші кроки — він запрошував мене їсти до себе додому, оберігав мене, бо я був ще зовсім хлопчиною.

У мене залишилися чудові спогади про нього як про людину та як про тренера. Його цифри говорять самі за себе. Потім я грав під його керівництвом в Інтері, це був не надто вдалий період, але він завжди був дуже чесним, скромним, щирою людиною, – сказав Сімеоне.

Останнім місцем роботи Луческу була збірна Румунії. 2 квітня було оголошено про його відхід з цієї посади.

Про смерть Мірчі Луческу у віці 80 років стало відомо 7 квітня.

Луческу ушпиталили з тренувальної бази через три дні після поразки Румунії від Туреччини у відборі на ЧС-2026. Тренера мали виписати у п’ятницю, але того ж дня він переніс гострий інфаркт міокарда.

