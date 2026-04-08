Запрошував мене їсти до себе додому: Сімеоне пригадав щемкий момент із Луческу
- Сімеоне висловив співчуття родині Мірчі Луческу після його смерті.
- Тренер пригадав, як Луческу підтримував його на початку кар’єри. Аргентинець назвав Луческу щирою та чесною людиною.
Головний тренер мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне під час спілкування з журналістом згадав Мірчу Луческу, який помер у віці 80 років.
Про це пише Sky Sports Italia.
Сімеоне про Луческу
За свою тренерську кар’єру Луческу тренував кілька футбольних клубів Італії, зокрема Пізу, Брешію, Реджану та Інтернаціонале.
– У мене залишаться найкращі спогади, висловлюю співчуття родині. Пам’ятаю його ще в Пізі, коли я тільки починав робити свої перші кроки — він запрошував мене їсти до себе додому, оберігав мене, бо я був ще зовсім хлопчиною.
У мене залишилися чудові спогади про нього як про людину та як про тренера. Його цифри говорять самі за себе. Потім я грав під його керівництвом в Інтері, це був не надто вдалий період, але він завжди був дуже чесним, скромним, щирою людиною, – сказав Сімеоне.
Останнім місцем роботи Луческу була збірна Румунії. 2 квітня було оголошено про його відхід з цієї посади.
Про смерть Мірчі Луческу у віці 80 років стало відомо 7 квітня.
Луческу ушпиталили з тренувальної бази через три дні після поразки Румунії від Туреччини у відборі на ЧС-2026. Тренера мали виписати у п’ятницю, але того ж дня він переніс гострий інфаркт міокарда.