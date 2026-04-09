Бывший футболист Ливерпуля Джермейн Пеннант раскритиковал нынешнего тренера мерсисайдцев Арне Слота после поражения со счетом 0:2 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов от ПСЖ.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

Пеннант раскритиковал Слот

По его словам, он болел за Ливерпуль задолго до того, как стал профессиональным футболистом. Он отметил, что для него, как человека, которому небезразлична судьба клуба и который смотрит каждый матч, это катастрофа.

– Арне Слоте, ты выиграл АПЛ в прошлом сезоне, используя стиль игры и ДНК Ливерпуля, созданные Юргеном Клоппом. Сейчас команда практически неузнаваема. Начиная с тактики и выбора состава и заканчивая отсутствием прессинга и порой нулевой интенсивностью – ничего не работает, а сезон близится к завершению. Да, игроки должны приложить больше усилий, но кто здесь главный? – заявил он.

Ливерпуль провел один из худших матчей

Для красных матч против ПСЖ стал худшим по показателю ожидаемых голов за последние два года. Об этом сообщается на странице OptaJoe в X.

Парижане нанесли 18 ударов по воротам красных, имея как минимум четыре голевых момента. Тогда как Ливерпуль закончил матч с тремя ударами и ни одним в створ ворот.

Кроме того, в этом матче Ливерпуль показал худший процент владения мячом в Лиге чемпионов как минимум с сезона-2003/04 (26%). Последний раз команда не смогла нанести удар в створ ворот в ЛЧ еще в 2020 году в игре против Аталанты.

Также красные не создали ни одного голевого момента в матче ЛЧ впервые с марта 2023 года, когда играли против Реала.

Ответный матч Ливерпуля и ПСЖ состоится во вторник, 14 апреля, на стадионе Энфилд.

