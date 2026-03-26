Десятое поражение Ливерпуля в английской Премьер-лиге в этом сезоне, вероятно, окончательно решило судьбу главного тренера Арне Слота.

Об этом пишет немецкая Bild, отмечая, что от немедленного увольнения после поражения от Брайтона в минувший уик-энд Слота спасла, вероятно, лишь нестабильность прямых конкурентов в борьбе за места в Лиге чемпионов.

Издание пишет, что это последний сезон для Арне Слота у руля Ливерпуля и специалиста уволят летом. Руководство мерсисайдцев намерено заменить его испанским тренером Хаби Алонсо.

Отмечается, что в Ливерпуле назревают кардинальные изменения. Ведь в конце сезона клуб покидает главная звезда Мохамед Салах, несмотря на действующий контракт до 2027 года. Египтянин играет за красных с 2017 года. На его счету 255 голов в 435 матчах.

В текущем сезоне Ливерпуль переживает непростой период. Команда набрала лишь четыре очка в последних четырех турах и идет на пятом месте. Четвертая Астон Вилла опережает мерсисайдцев на пять очков.

Кроме того, на пятки наступает Челси, который отстает от действующих чемпионов АПЛ всего на одно очко.

СМИ отмечают, что в последнее время Слот “перешел в режим оправданий”. В частности, он стал преуменьшать значение многомиллионных трансферов прошлого лета. Вместо этого он апеллирует к тому, что клуб продал контракты игроков на сумму более 300 млн (в частности, Луиса Диаса в Баварию).

По сути, Слот привел к чемпионству в Англии команду, сформированную тренерским штабом Юргена Клоппа, но ему не удалось создать собственную команду с большим количеством звезд в составе.

Поэтому на Энфилде летом ожидают прибытия Хаби Алонсо. Именно поэтому летом должен присоединиться Хаби Алонсо. Генеральный директор Ливерпуля Майкл Эдвардс хотел заключить соглашение с испанцем еще весной 2024 года, но тогда Алонсо отказался.

Напомним, последним местом работы Хаби Алонсо был мадридский Реал, который он покинул после семи месяцев работы во главе команды.

