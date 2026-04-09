Це катастрофа: тренера Ліверпуля розкритикували за “беззубий” матч проти ПСЖ
- Ексфутболіст Ліверпуля назвав гру червоних катастрофою та розкритикував Слота.
- Команда не завдала жодного удару у площину воріт і створила мінімум моментів.
- Матч став одним із найгірших для Ліверпуля за статистикою за останні роки
Колишній футболіст Ліверпуля Джермейн Пеннант розкритикував нинішнього тренера мерсисайдців Арне Слота після поразки 0:2 у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів від ПСЖ.
Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі X.
Пеннант розкритикував Слота
За його словами, він підтримував Ліверпуль задовго до того, як став професійним футболістом. Він зазначив, що для нього, як людини, якій небайдужа доля клубу і яка дивиться кожен матч – це катастрофа.
– Арне Слоте, ти виграв АПЛ минулого сезону, використовуючи стиль гри та ДНК Ліверпуля, створені Юргеном Клоппом. Зараз команда практично невпізнавана. Починаючи з тактики і вибору складу та завершуючи відсутністю пресингу та інколи нульовою інтенсивністю – нічого не працює, а сезон близький до завершення. Так, гравці повинні додати, але хто тут головний? – заявив він.
Ліверпуль провів один із найгірших матчів
Для червоних матч проти ПСЖ став найгіршим за показником очікуваних голів за два роки. Про це повідомляється на сторінці OptaJoe в X.
Парижани завдали 18 ударів по воротах червоних, маючи щонайменше чотири гольові моменти. Тоді як Ліверпуль закінчив матч з трьома ударами і без жодного у площину воріт.
Крім того, у цьому матчі Ліверпуль відзначився найгіршим відсотком володіння м’ячем у Лізі чемпіонів щонайменше з сезону-2003/04 (26%). Востаннє команда не змогла пробити у площину воріт в ЛЧ ще у 2020 році у грі проти Аталанти.
Також червоні не створили жодного гольового моменту у матчі ЛЧ вперше з березня 2023 року, коли грали проти Реала.
Матч-відповідь Ліверпуля та ПСЖ відбудеться у вівторок, 14 квітня, на стадіоні Енфілд.