Колишній футболіст Ліверпуля Джермейн Пеннант розкритикував нинішнього тренера мерсисайдців Арне Слота після поразки 0:2 у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів від ПСЖ.

Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі X.

Пеннант розкритикував Слота

За його словами, він підтримував Ліверпуль задовго до того, як став професійним футболістом. Він зазначив, що для нього, як людини, якій небайдужа доля клубу і яка дивиться кожен матч – це катастрофа.

– Арне Слоте, ти виграв АПЛ минулого сезону, використовуючи стиль гри та ДНК Ліверпуля, створені Юргеном Клоппом. Зараз команда практично невпізнавана. Починаючи з тактики і вибору складу та завершуючи відсутністю пресингу та інколи нульовою інтенсивністю – нічого не працює, а сезон близький до завершення. Так, гравці повинні додати, але хто тут головний? – заявив він.

Ліверпуль провів один із найгірших матчів

Для червоних матч проти ПСЖ став найгіршим за показником очікуваних голів за два роки. Про це повідомляється на сторінці OptaJoe в X.

Парижани завдали 18 ударів по воротах червоних, маючи щонайменше чотири гольові моменти. Тоді як Ліверпуль закінчив матч з трьома ударами і без жодного у площину воріт.

Крім того, у цьому матчі Ліверпуль відзначився найгіршим відсотком володіння м’ячем у Лізі чемпіонів щонайменше з сезону-2003/04 (26%). Востаннє команда не змогла пробити у площину воріт в ЛЧ ще у 2020 році у грі проти Аталанти.

Також червоні не створили жодного гольового моменту у матчі ЛЧ вперше з березня 2023 року, коли грали проти Реала.

Матч-відповідь Ліверпуля та ПСЖ відбудеться у вівторок, 14 квітня, на стадіоні Енфілд.

