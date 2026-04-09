Болельщики французской Ниццы напали и избили нескольких футболистов клуба возле тренировочной базы. Это сопровождалось также оскорблениями в адрес игроков.

Об этом пишет издание Footmercato.

Футболистов Ниццы избили болельщики

Неудачные выступления команды в Лиге 1 привели к тому, что Ницца сейчас находится на последней спасительной строчке таблицы. От зоны вылета команду отделяют четыре очка, а в последних турах Ницца выиграла лишь один из пяти матчей, потерпев поражения в остальных.

После очередного сокрушительного поражения на выезде против Лорьяна 400 разгневанных фанатов прибыли к месту расположения клуба и ждали игроков. Они перекрыли дорогу автобусу, зажгли фаеры и пели гневные песни.

Лидер фанатского движения зашел в автобус и потребовал, чтобы футболисты вышли к толпе. Как пишет издание, футболисты не получили помощи от охраны, которая “была очень уступчивой” по отношению к фанатам, и выполнили требование.

Впоследствии тон спора обострился. Фанаты от скандирования с призывами отправить тренера в отставку перешли к избиению футболистов.

Больше всего пострадали нападающие Терем Моффи и Жереми Бога. Сообщается, что звезд клуба обплювали и таскали за волосы, а затем они еще получили несколько ударов по лицу, груди и в пах.

Во время драки также пострадал спортивный директор Ниццы Флориан Морис.

– Футболисты стали жертвами нападений из-за своего мнимого безразличного отношения к команде после последних матчей. В результате им выписали больничный на неделю и пять дней, и они подали жалобу на неизвестных нападавших, – пишет Footmercato.

Многие болельщики Ниццы заявили в социальных сетях, что после этого случая оба игрока больше не будут играть в футболке орлов.

После инцидента пресс-служба Ниццы опубликовала официальное заявление, осудив действия болельщиков. В клубе выразили полную поддержку пострадавшим футболистам.

