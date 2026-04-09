Вболівальники французької Ніцци напали та побили кількох футболістів клубу біля тренувальної бази. Це також супроводжувала образами у бік гравців.

Про це пише видання Footmercato.

Футболістів Ніцци побили вболівальники

Невдалі виступи команди у Лізі 1 призвели до того, що Ніцца зараз перебуває на останній рятівній сходинці таблиці. Від зони вильоту команду відділяє чотири очки, а в останніх турах Ніцца виграла лише один із п’яти матчів, зазнавши поразок в інших.

Після чергової нищівної поразки на виїзді проти Лор’яна 400 розгніваних фанатів прибули до розташування клубу і чекали на гравців. Вони перекрили дорогу автобусу, запалили фаєри та співали гнівні пісні.

Лідер фанатського руху зайшов в автобус та зажадав, щоб футболісти вийшли до натовпу. Як пише видання, футболісти не отримали допомоги від охорони, яка “була дуже поступливою” до фанатів, та виконали вимогу.

Згодом тон суперечки загострився. Фанати від скандування з закликами відправити тренера у відставку перейшли до побиття футболістів.

Найбільше постраждали форварди Терем Моффі та Жеремі Бога. Повідомляється, що зірок клубу обплювали та тягали за волосся, а потім вони ще отримали декілька ударів по обличчю, грудях та в пах.

Під час бійки також постраждав спортивний директор Ніцци Флоріан Моріс.

– Футболісти стали жертвами нападів через своє уявне байдуже ставлення до команди після останніх матчів. У результаті їм призначили лікарняний на тиждень і п’ять днів, і вони подали скаргу на невідомих нападників, – пише Footmercato.

Багато вболівальників Ніцци заявили в соціальних мережах, що після цього випадку обидва гравці більше не гратимуть у футболці орлів.

Після інциденту пресслужба Ніцци опублікувала офіційну заяву, засудивши дії вболівальників. У клубі висловили свою повну підтримку постраждалим футболістам.

