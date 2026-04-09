Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Шахтер разгромил АЗ в первом матче 1/4 финала Лиги конференций
Донецкий Шахтер одержал разгромную победу над голландским АЗ Алкмар в первом матче 1/4 финала Лиги конференций УЕФА.
Матч Шахтер — АЗ состоялся на Городском стадионе имени Хенрика Реймана в Кракове и завершился со счётом 3:0 в пользу горняков.
Шахтер – АЗ: обзор матча
Шахтер – АЗ – 3:0
- Голы: Педриньо, 72, Алиссон, 81, 83
Ответный матч команд состоится через неделю – в четверг, 16 апреля, на стадионе АФАС в Алкмаре.
Победитель двухматчевого противостояния встретится в полуфинале с победителем матча между английским Кристал Пэлас и итальянской Фиорентиной.
