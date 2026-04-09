Донецкий Шахтер одержал разгромную победу над голландским АЗ Алкмар в первом матче 1/4 финала Лиги конференций УЕФА.

Матч Шахтер — АЗ состоялся на Городском стадионе имени Хенрика Реймана в Кракове и завершился со счётом 3:0 в пользу горняков.

Шахтер – АЗ: обзор матча

Голы: Педриньо, 72, Алиссон, 81, 83

Ответный матч команд состоится через неделю – в четверг, 16 апреля, на стадионе АФАС в Алкмаре.

Победитель двухматчевого противостояния встретится в полуфинале с победителем матча между английским Кристал Пэлас и итальянской Фиорентиной.

