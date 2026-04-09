Донецький Шахтар здобув розгромну перемогу над нідерландським АЗ Алкмар у першому матчі 1/4 фіналу Ліги конференцій УЄФА.

Матч Шахтар – АЗ відбувся на Міському стадіоні імені Генрика Реймана у Кракові та завершився з рахунком 3:0 на користь гірників.

Шахтар – АЗ: як минув матч

Перший тайм матчу минув без голів і найбільше запам’ятався прикрим інцидентом на старті за участю 19-річного півзахисника гірників Ізакі Сілви. Бразилець у боротьбі небезпечно вдарився головою об газон та знепритомнів.

Футболісти обох команд оточили бразильця, поки йому надавали допомогу медики, яким вдалося привести його до тями. Ізакі Сілва ще повернувся на кілька хвилин на поле, але у середині першого тайму Арда Туран замінив його на Артема Бондаренка.

Гірники відкрили рахунок на 72-й хвилині у другому таймі, коли Педріньйо підхопив м’яча та пробив у дальню дев’ятку воріт АЗ.

В заключній десятихвилинці дублем відзначився ще один бразилець Шахтаря Аліссон. Спершу він в дотик пробив після розіграшу кутового, а через дві хвилини довершив атакувальну комбінацію, пробивши з тієї ж позиції.

Шахтар – АЗ – 3:0

Голи: Педріньо, 72 Аліссон, 81, 83

Матч-відповідь команд відбудеться за тиждень – у четвер, 16 квітня, на стадіоні АФАС в Алкмарі.

Переможець двоматчевого протистояння зустрінеться у півфіналі з переможцем матчу між англійським Крістал Пелас та італійською Фіорентиною.

