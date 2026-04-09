Церемония прощания с бывшим главным тренером Шахтера, Динамо и сборной Румынии Мирчей Луческу началась 8 апреля и продлится до 10 апреля в Бухаресте.

Об этом сообщает Sport.ro.

Похороны Мирчи Луческу

Во вторник, 8 апреля, гроб с телом Мирчи Луческу доставили на Арену Национале в Бухаресте.

Болельщики могут попрощаться с легендарным футбольным специалистом в среду с 10:00 до 20:00 по местному времени.

В пятницу похоронная процессия отправится к церкви Святого Элевферия, где в 10:00 начнется поминальная служба. Однако принять в ней участие сможет лишь ограниченное количество человек: семья и близкие гости.

Завершающий этап церемонии прощания состоится на кладбище Беллу в 12:20. Непосредственно перед захоронением будут оказаны воинские почести.

– Согласно пожеланию организаторов, доступ широкой общественности на территорию кладбища будет ограничен, эта зона будет отведена исключительно для семьи и узкого круга близких, — отмечается в сообщении, направленном прессе.

Напомним, Мирча Луческу умер 7 апреля в возрасте 80 лет.

Луческу госпитализировали с тренировочной базы через три дня после поражения Румынии от Турции в отборе на ЧМ-2026. Тренера должны были выписать в пятницу, но в тот же день он перенес острый инфаркт миокарда.

