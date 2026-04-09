Луческу похоронят с воинскими почестями: детали церемонии в Бухаресте
- Церемония прощания с Луческу проходит в Бухаресте с 8 по 10 апреля.
- Похоронная служба состоится в узком кругу семьи и близких.
Церемония прощания с бывшим главным тренером Шахтера, Динамо и сборной Румынии Мирчей Луческу началась 8 апреля и продлится до 10 апреля в Бухаресте.
Об этом сообщает Sport.ro.
Похороны Мирчи Луческу
Во вторник, 8 апреля, гроб с телом Мирчи Луческу доставили на Арену Национале в Бухаресте.
Болельщики могут попрощаться с легендарным футбольным специалистом в среду с 10:00 до 20:00 по местному времени.
В пятницу похоронная процессия отправится к церкви Святого Элевферия, где в 10:00 начнется поминальная служба. Однако принять в ней участие сможет лишь ограниченное количество человек: семья и близкие гости.
Завершающий этап церемонии прощания состоится на кладбище Беллу в 12:20. Непосредственно перед захоронением будут оказаны воинские почести.
– Согласно пожеланию организаторов, доступ широкой общественности на территорию кладбища будет ограничен, эта зона будет отведена исключительно для семьи и узкого круга близких, — отмечается в сообщении, направленном прессе.
Напомним, Мирча Луческу умер 7 апреля в возрасте 80 лет.
Луческу госпитализировали с тренировочной базы через три дня после поражения Румынии от Турции в отборе на ЧМ-2026. Тренера должны были выписать в пятницу, но в тот же день он перенес острый инфаркт миокарда.