Определились оба участника финала Кубка Украины по футболу сезона 2025/26. Это произошло по итогам двух матчей полуфинала турнира.

Кубок Украины-2026: кто сыграет в финале

В финале Кубка Украины сыграют киевское Динамо и ФК Чернигов. Решающий матч турнира состоится 20 мая во Львове на стадионе Арена Львов.

В первом полуфинале Динамо обыграло черновицкую Буковину со счетом 3:0. Матч состоялся в Тернополе из-за несоответствия стадиона хозяев требованиям турнира.

Еще до перерыва Матвей Пономаренко открыл счет, а Назар Волошин удвоил преимущество в конце первого тайма. Во втором тайме Буковина создала несколько опасных моментов, но реализовать свой шанс удалось Динамо – Пономаренко оформил дубль.

В другом полуфинале Чернигов обыграл Металлист 1925 в серии пенальти (6:5) – 0:0 после основного времени.

На старте матча Чернигов остался в меньшинстве после удаления Павла Шушка. Во втором тайме футболисты харьковской команды полностью контролировали встречу, но голов ни одной из команд забить не удалось. В серии пенальти точнее били черниговцы.

Напомним, в сезоне 2025/2026 в розыгрыше Кубка Украины приняли участие 68 команд — 48 профессиональных и 20 любительских.

