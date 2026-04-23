Визначилися обидва учасники фіналу Кубка України з футболу сезону-2025/26. Це сталося за підсумком двох матчів 1/2 фіналу турніру.

Кубкок України-2026: хто зіграє у фіналі

У фіналі Кубка України зіграють київське Динамо та ФК Чернігів. Вирішальний матч турніру відбудеться 20 травня у Львові на стадіоні Арена Львів.

У першому півфіналі Динамо здолало чернівецьку Буковину з рахунком 3:0. Матч відбувся в Тернополі через невідповідність стадіону господарів вимогам турніру.

Ще до перерви Матвій Пономаренко відкрив рахунок, а Назар Волошин подвоїв перевагу наприкінці першого тайму. У другому таймі Буковина створила кілька небезпечних моментів, але реалізувати свій момент вдалося Динамо – Пономаренко оформив дубль.

В іншому півфіналі Чернігів обіграв Металіст 1925 у серії пенальті (6:5) – 0:0 після основного часу.

На старті матчу Чернігів залишився у меншості після вилучення Павла Шушка. У другому таймі футболісти харківської команди повністю контролювали зустріч, але голів жодній з команд забити не вдалося. У серії пенальті влучніше били чернігівці.

Нагадаємо, у сезоні-2025/2026 у розіграші Кубку України взяли участь 68 команд — 48 професіональних і 20 аматорських.

