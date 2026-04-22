Сергей Ребров прекратил работу в национальной сборной Украины. Украинская ассоциация футбола и тренер пришли к соглашению о прекращении сотрудничества.

Об этом говорится на официальном сайте УАФ.

Отмечается, что решение принято по обоюдному согласию сторон.

– Мы благодарим Сергея Станиславовича за его работу и вклад в развитие молодых футболистов. Сегодня нам нужно двигаться вперед и принимать новые решения, которые станут фундаментом будущего сборной, – сказал президент УАФ Андрей Шевченко.

Нового тренера сборной Украины по футболу назначат позже.

В УАФ добавили, что Ребров по-прежнему остается частью их команды в качестве вице-президента и члена Исполнительного комитета.

– Я благодарен всей команде и болельщикам за тот этап, который мы прошли. Это был сложный путь с победами и поражениями, но украинцы всегда поддерживали сборную. Это моменты единства, которые я не забуду и за которые всегда буду благодарен. Также благодарю УАФ за постоянное содействие, поддержку и совместную работу, – заявил Ребров.

Ребров работал со сборной с 2023 года. Под его руководством сборная Украины вышла на Евро-2024, но не смогла преодолеть групповой этап.

После этого команда неудачно стартовала в Лиге наций и едва сохранила прописку в дивизионе B, хотя позже получила шанс побороться за выход в элиту турнира.

В отборочной группе на ЧМ-2026 сине-желтые заняли второе место, а в плей-офф проиграли Швеции 1:3.

