Матч Кривбас — Динамо в рамках 25-го туру Української Прем’єр-Ліги сезону 2025/26 офіційно визнаний найрезультативнішим в історії.

Кривбас – Динамо: результат і огляд матчу

Поєдинок між Динамо та Кривбасом став найрезультативнішим матчем в історії УПЛ, завершившись перемогою киян із рахунком 6:5.

Попри провальний перший тайм, який Динамо програвали з рахунком 1:4, у другій половині гри клуб здійснив камбек, зумівши не лише відігратися, а й вирвати перемогу.

Зазначається, що 11 забитих м’ячів на двох стали новим абсолютним рекордом результативності в історії УПЛ. Попередній максимум становив 10 голів – такий показник фіксували вісім разів, а останнім подібним випадком була нічия між Металістом та Вересом (5:5) у 2023 році.

Півзахисник Кривбаса Глейкер Мендоса встановив рекорд, оформивши покер у ворота Динамо. Він став першим гравцем в історії чемпіонатів України, якому вдалося забити киянам чотири м’ячі в межах одного матчу.

Внаслідок перемоги в матчі Динамо піднялося на третє місце – має 47 очок. Водночас Кривбас залишається на сьомій позиції з 40 очками.

Крім цього, вийшовши на заміну на 73 хвилині, Андрій Ярмоленко оформив дубль, записавши на свій рахунок 120-й та 121-й голи в історії українського чемпіонату.

Це дозволило йому наблизитися до показника Максима Шацьких (124) у списку найкращих бомбардирів ліги. Тепер Ярмоленку бракує лише трьох м’ячів, щоб зрівнятися з нападником, і чотирьох – щоб побити його рекорд.

