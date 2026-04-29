Перший матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2025/26 між французьким ПСЖ та німецькою Баварією став найрезультативнішим матчем цієї стадії турніру в історії.

Матч ПСЖ – Баварія відбувся на стадіоні Парк де Пренс у Парижі та завершився перемогою господарів з рахунком 5:4.

У матчі за ПСЖ глядачі побачили два дублі від Хвічі Кварацхелії та Усмана Дембеле, а ще один гол за парижан забив Жуан Невеш. За Баварію відзначилися Гаррі Кейн, Майкл Олісе, Дайот Упамекано та Луїс Діас.

До матчу ПСЖ – Баварія рекорд найбільшої кількості голів у півфіналі Ліги чемпіонів було зафіксовано у 1995 та 2018 роках. В обох матчах було забито по сім голів.

Аякс – Баварія 5:2 (19 квітня 1995)

Матч-відповідь після нічиєї 0:0 в Мюнхені. Тоді команда Луї Ван Гала розгромила Баварію, а дублем у матчі відзначився Ярі Літманен.

Ліверпуль – Рома 5:2 (24 квітня 2018)

Перший матч 1/2 фіналу ЛЧ на Енфілді. У тому матчі Мохаммед Салах відзначився дублем та двома результативними передачами. Червоні громили суперника жо середини другого тайму 5:0, але римлянам вдалося забити двічі.

Матч-відповідь у парі ПСЖ – Баварія відбудеться у Мюнхені 6 травня. Стартовий свисток має пролунати о 22:00 за київським часом. В іншому півфіналі фіналіста визначать іспанський Атлетико Мадрид та англійський Арсенал.

