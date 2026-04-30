Будет непростая игра: Маркевич дал прогноз на матч Шахтер – Кристал Пэлас
Бывший тренер Днепра и Металлиста Мирон Маркевич дал свой прогноз на первый матч полуфинала Лиги конференций между Шахтером и английским клубом Кристал Пэлас.
По мнению специалиста, матч для горняков будет очень сложным. Об этом он сказал в комментарии ресурсу Sport.ua.
Маркевич отметил, что для Шахтера это действительно главный матч сезона, и он ожидает, что поединок будет очень непростым.
По его словам, многое будет зависеть от состава, который сможет выставить Арда Туран, ведь под вопросом участие нескольких ключевых игроков: Дмитрия Ризника, Педро Энрике и Марлона Гомеса. Он добавил, что их отсутствие может ослабить потенциал команды, и выразил надежду, что все футболисты будут готовы к игре.
Что касается шансов команд на победу, он считает их равными.
– Я пока отдал бы небольшое преимущество Шахтеру перед первым матчем, поскольку англичане играют на выезде. Но если говорить о двухматчевом противостоянии, то, действительно, шансы я оцениваю как 50 на 50, – сказал он.
На вопрос о возможном счете в матче Маркевич прогнозирует минимальную победу Шахтера.
– Повторюсь, что это будет непростая игра для подопечных Арды Турана. Но надеюсь и верю, что украинская команда выиграет с разницей в один мяч. Счет? 2:1, – сказал Маркевич.
Также, по его мнению, все полуфиналисты имеют равные шансы на победу в этом турнире.
Матч состоится сегодня, 30 апреля, в Кракове на Городском стадионе имени Генрика Реймана. Начало в 22:00 по киевскому времени.