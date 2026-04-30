Колишній тренер Дніпра та Металіста Мирон Маркевич дав свій прогноз на перший матч 1/2 фіналу Ліги конференцій між Шахтарем та англійським клубом Крістал Пелас.

На думку фахівця, матч для гірників буде дуже складним. Про це він сказав у коментарі ресурсу Sport.ua.

Прогноз на матч Шахтар – Крістал Пелас

Маркевич зазначив, що для Шахтаря це справді головний матч сезону, і він очікує, що поєдинок буде дуже непростим.

Зараз дивляться

За його словами, багато залежатиме від складу, який зможе виставити Арда Туран, адже під питанням участь кількох ключових виконавців Дмитра Різника, Педро Енріке та Марлона Гомеса. Він додав, що їхня відсутність може послабити потенціал команди, і висловив сподівання, що всі футболісти будуть готові до гри.

Щодо шансів команд на перемогу, він вважає їх рівними.

– Я поки що віддав би невелику перевагу Шахтарю перед першим матчем, оскільки англійці грають на виїзді. Але якщо говорити про двоматчеве протистояння, то, дійсно, шанси я розцінюю як 50 на 50, – сказав він.

На запитання про можливий рахунок у матчі, то Маркевич прогнозує мінімальну перемогу Шахтаря.

– Повторюся, що це буде непроста гра для підопічних Арди Турана. Але сподіваюся, і вірю, що українська команда виграє в один м’яч. Рахунок? 2:1, – сказав Маркевич.

Також на його думку, усі півфіналісти мають однакові шанси на перемогу у цьому турнірі.

Матч відбудеться сьогодні, 30 квітня, в Кракові на Міському стадіоні імені Генрика Реймана. Початок о 22.00 за київським часом.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.