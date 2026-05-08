Не стыдно: Ризнык оценил выступление Шахтера в ЛК после вылета в 1/2 финала
Вратарь донецкого Шахтера Дмитрий Ризнык прокомментировал поражение в ответном матче 1/2 финала Лиги конференций от Кристал Пэлас и подвел итоги выступлений команды в еврокубке.
Его слова приводит пресс-служба горняков на официальном сайте.
– Жаль, но не стыдно – мы провели неплохой сезон и приобрели колоссальный опыт в еврокубках, который важен для реализации дальнейших планов, – сказал футболист.
Ризнык заявил, что команда хотела сыграть в финале, ведь пройти такой путь и остановиться в шаге от решающего матча – это дорого стоит.
По его словам, футболисты полностью отдавались на поле и каждый стремился добраться до финала. В то же время он подчеркнул, что это часть футбола, поэтому команда будет двигаться вперед и становиться сильнее.
Ризнык рассказал, что главный тренер команды Арда Туран после матча поблагодарил за самоотдачу.
– Все понимают, что этот сезон давался нелегко, и он также переживал вместе с нами, поэтому поблагодарил и сказал, что гордится нами, – добавил голкипер.
Напомним, на стадии 1/2 финала Шахтер в обоих матчах уступил Кристал Пэлас. Игра в Кракове завершилась со счетом 3:1 в пользу английского клуба, а на выезде в Лондоне горняки уступили со счетом 1:2.