Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обновил таблицу коэффициентов по итогам матчей полуфиналов Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

Представитель Украины донецкий Шахтер завершил выступления на стадии полуфинала Лиги конференций.

После матчей 1/2 финала Украина в таблице коэффициентов УЕФА завершает сезон на 23-м месте.

Сколько баллов заработали украинские клубы

В ответном матче 1/2 финала Лиги конференций Шахтер уступил Кристал Пэлас со счетом 1:2 и не набрал очков. По сумме двух матчей клуб из АПЛ вышел в финал турнира.

Всего в сезоне-2025/26 украинские клубы заработали 8.312 баллов. Это лучший результат за последние десять сезонов.

Всего Украина имеет в своем активе 25.912 баллов в таблице.

Отставание от Венгрии составляет 1.275 балла, а Сербию сине-желтые опередили на 0.162 балла.

Таблица коэффициентов УЕФА

1. Англия – 118,964 балла (3 из 9 клубов продолжают выступления);

2. Италия – 99,946 балла (0 из 7);

3. Испания – 97,046 балла (1/8);

4. Германия – 92,902 балла (1/7);

5. Франция – 83,355 балла (2/7);

6. Португалия – 73,166 балла (0/5);

7. Нидерланды – 67,929 (0/6);

8. Бельгия – 62,250 баллов (0/5);

9. Турция – 51,875 баллов (0/5);

10. Чехия – 48,525 баллов (0/5);

… 22. Венгрия – 27,187 балла (0/4);

23. Украина – 25,912 балла (0/4);

24. Сербия – 25,750 балла (0/4).

В целом в топ-30 рейтинга после первых матчей 1/2 финала изменений не произошло.

Финал Лиги чемпионов-2026 состоится 30 мая в Будапеште (Венгрия).

В Лиге Европы финал состоится 20 мая в швейцарском Ньоне, а в Лиге конференций — 27 мая в немецком Лейпциге.

