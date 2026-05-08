Не соромно: Різник оцінив виступ Шахтаря в ЛК після вильоту в півфіналі
- Дмитро Різник заявив, що команді шкода через виліт, але не соромно за сезон.
- Голкіпер наголосив на важливості досвіду, який Шахтар здобув у єврокубках.
- За словами Різника, Арда Туран після матчу подякував команді та сказав, що пишається гравцями.
Голкіпер донецького Шахтаря Дмитро Різник прокоментував поразку у матчі-вілповіді 1/2 фіналу Ліги конференцій від Крістал Пелас та підбив підсумки виступів команди у єврокубку.
Його слова передає пресслужба гірників на офіційному сайті.
Різник про виступи Шахтаря в Лізі конференцій
– Шкода, але не соромно – ми провели непоганий сезон та здобули колосальний досвід у єврокубках, який є важливим для реалізації подальших планів, – сказав футболіст.
Різник заявив, що команда хотіла зіграти у фіналі, адже пройти такий шлях і зупинитися за крок до вирішального матчу – це дорогого коштує.
За його словами, футболісти повністю віддавалися на полі й кожен прагнув дістатися фіналу. Водночас він наголосив, що це частина футболу, тому команда рухатиметься вперед і ставатиме сильнішою.
Різник розповів, що головний тренер команди Арда Туран після матчу подякував за самовіддачу.
– Усі розуміють, що цей сезон давався непросто, і він також переживав разом із нами, тому подякував і сказав, що пишається нами, – додав голкіпер.
Нагадаємо, на стадії 1/2 фіналу Шахтар в обох матчах зазнав поразки від Крістал Пелас. Гра у Кракові завершилася з рахунком 3:1 на користь англійського клубу, а на виїзді у Лондоні гірники поступилися з рахунком 1:2.