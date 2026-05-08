Между игроками мадридского Реала Федерико Вальверде и Орельеном Чуамени разгорелся конфликт, который, по данным издания Marca, впоследствии перерос в драку.

Еще один инцидент между игроками произошел в раздевалке, где их разнимали партнеры по команде. В результате Вальверде оказался в больнице и пропустит две недели.

В Реале сообщили, что по данному факту начато дисциплинарное расследование в отношении Вальверде и Тчуамени.

Что произошло между Чуамени и Вальверде

Газета Marca сначала сообщила, что Вальверде и Чуамени едва не подрались после “острого спора”. Это произошло после игрового эпизода. Два игрока столкнулись, толкнули друг друга, что переросло в ссору.

На следующий день между Вальверде и Чуамени произошел инцидент в раздевалке, который перерос в драку.

Кроме того, источники издания сообщили, что жесткие подкаты во время тренировки, особенно со стороны Вальверде, были постоянными, что в конечном итоге “заставило Чуамени выйти из себя”.

В результате инцидента в раздевалке уругваец упал и ударился головой, получив порез.

– Драка с самого начала была настолько напряженной, что в нее вмешались несколько членов команды, а закончилась тем, что Вальверде пришлось обратиться в больницу. Этот инцидент несколько членов команды оценили как “самый серьезный, который когда-либо происходил в Вальдебебасе”, – сообщила газета.

В итоге Федерико Вальверде доставили в больницу для наложения швов после второй за два дня стычки с Чуамени.

Реал Мадрид сообщил, что по результатам обследования, проведенного медицинской службой клуба, Феде Вальверде поставили диагноз черепно-мозговая травма.

В клубе добавили, что футболист находится дома, а его состояние удовлетворительное. Вальверде предписали постельный режим в течение 10–14 дней.

Реал начал расследование

– ФК Реал Мадрид сообщает, что в связи с событиями, произошедшими сегодня утром на тренировке первой команды, было принято решение возбудить дисциплинарные дела в отношении наших игроков Федерико Вальверде и Орельена Чуамени, – говорится в сообщении.

Королевский клуб добавил, что сообщит о решении по обоим делам в надлежащее время, после завершения соответствующих внутренних процедур.

СМИ пишут, что наказанием для футболистов могут стать штрафы или отстранение от работы с первой командой.

Заявление Вальверде

В четверг вечером Федерико Вальверде выступил с заявлением, которое опубликовал в сторис в Instagram.

Уругваец заявил, что у него произошел инцидент с товарищем по команде из-за игрового момента на тренировке. Он добавил, что в четверг между ними “снова возникло недоразумение”.

– Во время дискуссии я случайно ударился о стол, получив небольшой порез на лбу, что потребовало протокольного визита в больницу. Мой партнер по команде никогда меня не бил, и я тоже его не бил, хотя понимаю, что вам легче поверить, будто мы подрались или это было умышленно, но этого не было, – заявил Вальверде.

Он заявил, что сожалеет о ссоре с одноклубником, к которой привели его злость, разочарование и усталость в конце сезона. Он подчеркнул, что очень переживает из-за ситуации, ведь Реал Мадрид имеет для него большое значение.

По его словам, конфликт стал следствием накопившихся эмоций и лишь навредил его репутации и дал повод для слухов.

Также Вальверде пояснил, что не хотел делать публичных заявлений до завершения сезона, поскольку болезненно воспринял вылет из Лиги чемпионов и был сосредоточен только на игре. Он добавил, что особенно огорчен из-за невозможности помочь команде в следующем матче из-за состояния здоровья, но готов поддержать любое решение клуба и партнеров по команде.

