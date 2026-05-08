Між гравцями мадридського Реала Федеріко Вальверде та Орельєном Чуамені спалахнув конфлікт, який за даними видання Marca, пізніше переріс у бійку.

Ще один інцидент між гравцями стався у роздягальні, де їх розбороняли партнери по команді. У підсумку Вальверде опинився у лікарні та пропустить два тижні.

У Реалі повідомили, що за цим фактом розпочали дисциплінарне розслідування щодо Вальверде та Чуамені.

Що сталося між Чуамені та Вальверде

Газета Marca спершу повідомила, що Вальверде та Тчуамені ледь не побилися після “гострої суперечки”. Це сталося після ігрового епізоду. Двоє гравців зіткнулися, штовхнули один одного, що переросло у суперечку.

Наступного дня між Вальверде та Чуамені стався інцидент у роздягальні, який переріс у бійку. Причиною стало те, що уругваєць відмовився потиснути руку французу.

Також джерела видання повідомили, що жорсткі підкати під час тренування, особливо з боку Вальверде, були постійними, що зрештою “змусило Чуамені вибухнути”.

В результаті інциденту в роздягальні уругваєць впав і вдарився головою, отримавши розсічення.

– Бійка від початку була настільки напруженою, що в це втрутилися кілька членів команди, а закінчилася тим, що Вальверде довелося звернутися до лікарні. Цей інцидент кілька членів команди оцінили як “найсерйозніший, який коли-небудь траплявся у Вальдебебасі”, – повідомила газета.

У підсумку Федеріко Вальверде доставили до лікарні для накладення швів після другої за два дні сутички з Чуамені.

Реал Мадрид повідомив, що за результатами обстеження, проведеного медичною службою клубу, Феде Вальверде, поставили діагноз черепно-мозкова травма.

У клубі додали, що футболіст перебуває вдома, а його стан задовільний. Вальверде приписали постільний режим протягом 10-14 днів.

Реал розпочав розслідування

– ФК Реал Мадрид повідомляє, що у зв’язку з подіями, які сталися сьогодні вранці на тренуванні першої команди, було вирішено порушити дисциплінарні справи щодо наших гравців Федеріко Вальверде та Орельєна Тчуамені, – йдеться у повідомленні.

Королівський клуб додав, що повідомить про рішення щодо обох справ у належний час, після завершення відповідних внутрішніх процедур.

ЗМІ пишуть, що покаранням для футболістів можуть стати штрафи або відсторонення від роботи з першою команою.

Заява Вальверде

У четвер увечері Федеріко Вальверде виступив із заявою, яку опублікував у сториз в Instagram.

Уругваєць заявив, що у нього стався інцидент із товаришем по команді через ігровий момент на тренуванні. Він додав, що у четвер між “знову виникло непорозуміння”.

– Під час дискусії я випадково вдарився об стіл, отримавши невеликий поріз на лобі, що потребувало протокольного візиту до лікарні. Мій партнер по команді ніколи мене не бив, і я теж його не бив, хоча розумію, що вам легше повірити, ніби ми побилися або це було навмисно, але цього не було, – заявив Вальверде.

Він заявив, що шкодує через сварку з одноклубником, до якої призвели його злість, розчарування та втома наприкінці сезону. Він підкреслив, що дуже переживає через ситуацію, адже Реал Мадрид має для нього велике значення.

За його словами, конфлікт став наслідком накопичених емоцій і лише зашкодив його репутації та дав привід для чуток.

Також Вальверде пояснив, що не хотів робити публічних заяв до завершення сезону, оскільки болісно сприйняв виліт із Ліги чемпіонів і був зосереджений лише на грі. Він додав, що особливо засмучений через неможливість допомогти команді в наступному матчі через стан здоров’я, але готовий підтримати будь-яке рішення клубу та партнерів по команді.

