Бывший тренер сборной Украины Сергей Ребров может возглавить греческий Панатинаикос.

Об этом сообщают как украинские футбольные блогеры, так и греческие издания.

Сначала появилась информация, что Ребровым интересовались два клуба чемпионата Греции – Панатинаикос и Олимпиакос, но красно-белые опровергли интерес к украинскому специалисту.

Греческому изданию Sportime в Олимпиакосе заявили, что “о назначении Реброва не может быть и речи”.

А вот что касается Панатинаикоса, то специалист якобы заинтересован в сотрудничестве. Издание Koubanezos пишет, что главный тренер сможет получить не более €2 млн с учетом отступных, которые получит Рафаэль Бенитес.

Также инсайдеры сообщают, что Ребров получил предложение от клубов с Ближнего Востока, в частности от Аль-Вахда из Объединенных Арабских Эмиратов, но украинец все же решил остаться в Европе.

Напомним, в апреле УАФ сообщила о прекращении сотрудничества с Сергеем Ребровым после того, как сборная Украины не прошла отбор на чемпионат мира-2026.

Специалист работал со сборной с 2023 года. Под его руководством сборная Украины вышла на Евро-2024, но не преодолела групповой этап.

После этого неудачно стартовала в Лиге наций и едва сохранила прописку в дивизионе B, хотя позже получила шанс побороться за выход в элиту турнира, где проиграла в стыковых матчах Бельгии.

В отборочной группе на ЧМ-2026 сине-желтые заняли второе место, а в плей-офф проиграли Швеции 1:3.

