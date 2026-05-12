Ребров близок к назначению в Панатинаикос: СМИ раскрыли возможную зарплату
Бывший тренер сборной Украины Сергей Ребров может возглавить греческий Панатинаикос.
Об этом сообщают как украинские футбольные блогеры, так и греческие издания.
Сначала появилась информация, что Ребровым интересовались два клуба чемпионата Греции – Панатинаикос и Олимпиакос, но красно-белые опровергли интерес к украинскому специалисту.
Греческому изданию Sportime в Олимпиакосе заявили, что “о назначении Реброва не может быть и речи”.
А вот что касается Панатинаикоса, то специалист якобы заинтересован в сотрудничестве. Издание Koubanezos пишет, что главный тренер сможет получить не более €2 млн с учетом отступных, которые получит Рафаэль Бенитес.
Также инсайдеры сообщают, что Ребров получил предложение от клубов с Ближнего Востока, в частности от Аль-Вахда из Объединенных Арабских Эмиратов, но украинец все же решил остаться в Европе.
Напомним, в апреле УАФ сообщила о прекращении сотрудничества с Сергеем Ребровым после того, как сборная Украины не прошла отбор на чемпионат мира-2026.
Специалист работал со сборной с 2023 года. Под его руководством сборная Украины вышла на Евро-2024, но не преодолела групповой этап.
После этого неудачно стартовала в Лиге наций и едва сохранила прописку в дивизионе B, хотя позже получила шанс побороться за выход в элиту турнира, где проиграла в стыковых матчах Бельгии.
В отборочной группе на ЧМ-2026 сине-желтые заняли второе место, а в плей-офф проиграли Швеции 1:3.